Koronavírus-járvány

Izraelben csökken az új fertőzöttek, és nő a súlyos esetek száma

Izraelben csökken az új fertőzöttek, és nő a súlyos esetek száma - jelentette az izraeli egészségügyi minisztérium honlapja.



Az egészségügyi tárca pénteken közzétett adatai szerint 57 563 új fertőzöttet találtak csütörtökön mintegy 250 ezer teszttel, 25,693 százalékos pozitivitási aránnyal az ötödik, különösen gyorsan terjedő omikron variáns okozta járványhullámban.



Jelenleg 483 228 aktív koronavírus fertőzöttet tartanak számon, amely már csökkenést jelent a néhány nappal korábbi, 550 ezer fölötti fertőzötthöz képest. A mintegy 9,4 milliós népességű Izraelben a fertőzöttek mellett jelenleg 162 853 fertőzöttel érintkezett ember tartózkodik házi karanténban.



Bizakodásra ad okot, hogy tovább csökkent a fertőzési ráta, amely jelenleg 1,05, noha a csúcson, december végén 2,12 volt. Ez azt jelenti, hogy 100 fertőzött most 105 embernek adja tovább a vírust. Ennek a számnak a következő napokban várható további csökkenése a járvány visszavonulását, a fertőzöttek számának jelentős csökkenését fogja jelezni.



A kórházi ellátást igénylő 2438 beteg közül jelenleg 946-an vannak súlyos állapotban, és 213-an szorulnak lélegeztetőgép segítségére. A súlyos esetek megjelenése 1-2 héttel követi a fertőződéseket, és ezért a kórházakban a jövő héten számítanak a járványhullám tetőzésére.



A koronavírus-járvány megjelenése óta 2 683 443 fertőzöttet regisztráltak a hatóságok az egészségügyi minisztérium adatai szerint. Az országban 276, szinte minden település piros színkóddal jelzett, vagyis jelentősen fertőzött, 2 települést tartanak nyilván a közepesen fertőzött, vagyis narancssárga színkóddal jelzett kategóriában, 2 "sárga" településen kismértékben van jelen a koronavírus, és egyetlen helység sem számít "zöldnek", tehát alig vagy egyáltalán nem fertőzöttnek.



Izraelben tavaly december vége óta 6 689 735, ötévesnél idősebb embert - az ország lakosságának 71,94 százalékát - oltották be legalább egyszer a Pfizer/BioNTech vakcinájával. 4 436 378-an, a lakosság 47,71 százaléka már három oltást kapott. A 60 év felettiek és a veszélyeztetett csoportok tagjai közül pedig már 623 010-en adatták be maguknak a negyedik - azaz a második emlékeztető - oltást az országban.



A SARS-CoV-2 vírus okozta betegségben tavaly február óta 8556-an, az utóbbi hét napon 149-en haltak meg Izraelben.