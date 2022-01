Történelem

Holokauszt-emléknap - Auschwitzban a túlélők voltak a megemlékezés kiemelt vendégei

Az auschwitzi haláltábor felszabadításának 77. évfordulója alkalmából tartott csütörtöki központi megemlékezés kiemelt vendégei a túlélők voltak, az ő emlékezéseik jelentették a program fő pontját. 2022.01.27 19:10 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A koronavírus-járvány miatt az auschwitzi emlékhelyen csak kis csoportnyi vendég volt jelen, a láger volt gyermekfoglyai mellett részt vett a megemlékezésen a Jean Castex miniszterelnök vezette francia kormányküldöttség is. Az eseményt online közvetítették az auschwitzi múzeum honlapján.



Öt felszólaló túlélő közül ketten - Halina Birenbaum és Bogdan Bartnikowski - Varsóban születtek. Három, videófelvételen emlékező volt fogoly - Elisabeth Silberstein Bence, Judith Spielberg Mittelman és Edith Friedman Grosman - pedig az Auschwitzba elindított első transzportról beszélt. A 999 zsidó asszony és lány a szlovákiai Poprádról 1942. március 26-án érkezett a lágerbe, ahol ezt követően kezdődött meg a zsidók tömeges megsemmisítése.



Az auschwitzi emlékhely igazgatója, Piotr Cywinski rövid beszéde végén egy perc csendet kért a megemlékezést követő emberektől, és az Auschwitz tanulsága iránti közömbösség feletti lelkiismeret-vizsgálatra szólított fel.



Online jelentkezett be Ronald Lauder, a Zsidó Világkongresszus elnöke is, aki szintén kiemelte az Auschwitz emlékezete megőrzésének fontosságát, és bejelentette az emlékhely virtuális látogatását lehetővé tevő projekt megvalósítását.



A megemlékezést a zsidó és a keresztény egyházi vezetők közös imája zárta.



A náci Németország Lengyelországnak a Harmadik Birodalomhoz csatolt részén 1940-ben, eredetileg lengyel foglyok számára létesítette az Auschwitz I. koncentrációs tábort. A szomszédos birkenaui láger két évvel később jött létre. Az auschwitzi emlékmúzeum 1,3 millióra teszi a táborkomplexumban fogva tartottak számát, közülük 1,1 millió volt zsidó, de sok lengyel, roma és szovjet hadifogoly is volt köztük. A haláltáborban meggyilkolt, elpusztult emberek száma legkevesebb 1,1 millió volt. Az áldozatok között volt mintegy 960 ezer zsidó, 70-75 ezer lengyel, 21 ezer cigány, 15 ezer szovjet hadifogoly és 10-15 ezer más nemzetiségű személy.



Auschwitzba 1944. május 15-től július 8-ig - kevesebb mint két hónap alatt - csaknem 440 ezer magyarországi zsidót deportáltak, ez lett a megsemmisítésük fő színhelye: legtöbbjüket, az auschwitzi múzeum adatai szerint 325-330 ezer embert érkezésük után azonnal gázkamrákban pusztították el, mintegy 25 ezren a későbbi szelekciók során vesztették életüket.



A tábort 1945. január 27-én a Vörös Hadsereg I. Ukrán Frontjának katonái szabadították fel, a harcokban 296 szovjet katona esett el. A táborban - amelynek foglyait a németek korábban, a szovjet csapatok közeledtekor zömében meggyilkolták, vagy halálmenetben Nyugat felé indították - mintegy 7500, végsőkig legyengült embert, többségükben nőket és gyerekeket találtak.



Ezt a napot az ENSZ Közgyűlése 2005. november 1-jén a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapjává nyilvánította.