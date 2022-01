Koronavírus-járvány

Átlépte a kétszázezret a napi új fertőződések száma Németországban

A napi új esetek száma az egy héttel korábbi 133 536-hoz képest bő 50 százalékkal emelkedett, és először haladta meg a kétszázezret. 2022.01.27 17:24 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Átlépte a kétszázezres határt az új típusú koronavírussal (SARS-CoV-2) igazoltan fertőzöttek napi száma Németországban a csütörtökön közölt adatok szerint.



A Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) adatai szerint 24 óra alatt 203 136 ember szervezetében mutatták ki a vírust. A napi új esetek száma az egy héttel korábbi 133 536-hoz képest bő 50 százalékkal emelkedett, és először haladta meg a kétszázezret.



Minden korábbinál magasabbra, 1017,4-re emelkedett a legfontosabb járványügyi mutatók közé tartozó hétnapi fertőzésgyakoriság is, vagyis az utóbbi hét napon regisztrált fertőződések százezer lakosra vetített száma. A mutató első alkalommal emelkedett ezer fölé, egy héttel korábban 638,8-en állt.



A vírus omikron nevű változatának szétterjedése miatt elindult - ötödik - járványhullám a szövetségi kormány előrejelzése szerint még tovább emelkedik, és február közepén tetőzhet. A napi új esetek száma akkor a négyszázezret is elérheti.



Németország éppen két éve küzd a járvánnyal, az első fertőződést Bajorországban regisztrálták 2020. január 27-én.



Az első négy hullám nem terhelte túl az egészségügyi ellátórendszert, és egyelőre az ötödik sem. Ez változhat, mert az újonnan regisztrált fertőzöttek 7-10 nap múlva kerülhetnek kórházi kezelést igénylő állapotba - mondta csütörtökön a ZDF országos köztelevíziónak Gerald Gass, a német kórházszövetség (DKG) vezetője.



A vírus kevésbé súlyos megbetegedést okozó omikron változata miatt ezúttal nem az intenzív osztályokon, hanem a normál osztályokon kerülhet veszélybe az ellátás. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy az orvosok és az ápolók között is egyre több a fertőzött - tette hozzá a csaknem 1900 németországi kórház érdekképviseletének vezetője.



Az RKI adatai szerint az új esetekkel együtt két év alatt 9 238 931 fertőződést regisztráltak. A járvány halálos áldozatainak száma egy nap alatt 188-cal emelkedett, 117 314-re.



A vírus okozta betegség (Covid-19) elleni oltási kampány a szövetségi kormány csütörtöki adatai szerint ugyan lassult decemberhez képest - amikor a naponta beadott oltások száma többször elérte az egymilliót -, de így is átlagosan 418 ezer adag vakcinát adnak be naponta, ami azt jelenti, hogy másodpercenként öten kapnak oltást Németországban.



A bő egy éve, 398 napja elkezdett kampányban teljes oltást a lakosság 73,7 százaléka - 61,3 millió ember - szerzett. A teljes oltás utáni emlékeztető oltást a lakosság 51,7 százaléka - 43 millió ember - kapta meg. Az oltatlanok 20,3 millióan vannak, a lakosság 24,4 százalékát teszik ki. Közülük 4 millióan - a lakosság 4,8 százaléka - ötévesnél kisebb gyermek, akinek egyelőre nincs oltóanyag.