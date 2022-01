Koronavírus-járvány

Elkezdődött az oltási kötelezettség parlamenti vitája Németországban

Elkezdődött az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta betegségtől (Covid-19) védő oltás kötelezővé tételéről szóló parlamenti vita szerdán Németországban.



A berlini szövetségi parlamentben (Bundestag) elsőként úgynevezett tájékozódó vitát tartottak, amelyen nem törvényjavaslatokról tárgyaltak, hanem a megközelítésmódokat, véleményáramlatokat tárták fel.



A szövetségi kormány távol tartja magát a vitától, nem is terjeszt elő javaslatot, álláspontja szerint a képviselőknek önállóan, a frakciófegyelem elvének felfüggesztésével kell dönteniük az ügyről. Ez összefügg azzal is, hogy nincs egység a koalícióban, és a koalíciót alkotó pártokban sem. Az oltási kötelezettséget leginkább a legkisebb kormánypártban, a liberális Szabad Demokrata Pártban (FDP) ellenzik.



Az ügy minden pártot megoszt , kivéve az ellenzék vezető erejétől, a CDU/CSU jobbközép pártszövetségtől jobbra álló, ugyancsak ellenzéki Alternatíva Németországnak (AfD) pártot, amelynek képviselői egységesen elutasítják az oltási kötelezettséget.



A parlamenti vita és az előzetes állásfoglalások alapján három megoldás tűnik lehetségesnek. A minden felnőttre vonatkozó oltási kötelezettség, az 50 éven felüliekre vonatkozó oltási kötelezettség, és az önkéntesség megtartása. Döntés legkorábban februárban várható.



A képviselőknek egy sor kérdést mérlegelniük kell. Elsősorban azt, hogy az általános oltási kötelezettség a testi épséghez fűződő alapvető jog korlátozása. Figyelembe kell venni azt is, hogy az ügy megoszthatja a társadalmat.



Az oltási kötelezettség ellenzői hetek óta országszerte tüntetéseket tartanak szinte minden nap. A parlamenti vita közben is voltak demonstrációk a Bundestag közelében, a berlini kormányzati negyedben. A megmozdulásokon a vártnál kevesebben, nagyjából ezren vettek részt. Biztosításukra 1600 rendőrt vezényeltek ki. Az egyik tüntetést a fertőzésvédelmi szabályok megsértése miatt feloszlatták, több embert előállítottak.



A gyakran rendbontásba torkolló oltásellenes tüntetések kisebbségi véleményt fejeznek ki. Ezt jelzi valamennyi országos közvélemény-kutatás. Ezek alapján a német lakosság nagyjából 70 százaléka egyetért a felnőttekre vonatkozó általános oltási kötelezettséggel.



Az ügy nem érinti azt a tavaly decemberben elfogadott törvényt, miszerint az egészségügyben és az ápolás-gondozás területén dolgozóknak legkésőbb március 15-ig meg kell szerezniük a teljes oltást a Covid-19 ellen.



A szövetségi kormány adatai szerint szerdáig a lakosság 73,6 százaléka - 61,2 millió ember - szerezte meg a teljes védőoltást a Covid-19 ellen. A teljes oltás utáni emlékeztető oltást a lakosság 51,3 százaléka - 42,6 millió ember - kapta meg. Az oltatlanok 20,3 millióan vannak, a lakosság 24,4 százalékát teszik ki. Közülük 4 millióan - a lakosság 4,8 százaléka - ötévesnél kisebb gyerekek, akiknek egyelőre nincs oltóanyag.

Európában egyelőre egyetlen országban, Ausztriában vezették be a Covid-19 elleni általános oltási kötelezettséget.