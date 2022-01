Koronavírus-járvány

Egymillió adag, koronavírus elleni vakcinát küldött az Egyesült Arab Emírségek a Gázai övezetbe

Egymillió dózis, koronavírus elleni vakcinát küldött az Egyesült Arab Emírségek a Gázai övezetbe - jelentette a The Times of Israel című angol nyelvű izraeli hírportál szerdán.



A lap értesülése szerint az adományozást a jelenleg az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, Abu-Dzabiban élő Mohammed Dahlan volt palesztin vezető segítette elő, aki Mahmúd Abbásznak, a Palesztin Hatóság elnökének legfőbb, száműzött riválisa.



Kényszerű külföldre távozása előtt Dahlan a Palesztin Hatóság egyik vezető tisztségviselője volt, Abbász biztonsági főnökeként a Gázai övezetben dolgozott az iszlamista Hamász 2007-es hatalomátvétele előtt.



Mahmúd Hammad, a gázai egészségügyi minisztérium szóvivője sajtókonferencián jelentette be, hogy Szputnyik V vakcinából kaptak egymillió adagot. Hozzátette, hogy a vakcinával elsőként a 12 évesnél idősebb gyermekeket oltják be.



Ez az övezetbe érkezett eddigi legnagyobb COVID-19 elleni oltóanyag-szállítmány.



A vakcinákat az Egyiptommal szomszédos határnál, a rafahi átkelőhelyen szállították a Gázai övezetbe. Ugyanezt az útvonalat használták a korábbi, szintén Dahlan által szervezett szállítmányokhoz is. A száműzött palesztin politikus az izraeli lap szerint egyre inkább arra törekszik, hogy a palesztin nép jótevőjeként mutatkozzék.



A mintegy 2,3 millió lakosú Gázában eddig 196 578 Covid-fertőzöttet és 1744 halálesetet regisztráltak. Korábban 578 000 embert oltottak be két adag oltással.