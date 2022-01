Konfliktus

Kijev nyilvános bocsánatkérést követel Zágrábtól a horvát elnök kijelentései miatt

Ukrajna nyilvános bocsánatkérést követel Horvátországtól Zoran Milanovic horvát államfő keddi kijelentései miatt - közölte a kijevi külügyminisztérium.



A tárca honlapján arról tájékoztatott, hogy bekérették Horvátország kijevi nagykövetét, akivel közölték, hogy Milanovic kijelentései teljességgel elfogadhatatlanok Ukrajna számára.



Kijev megjegyezte, hogy Milanovic szavai a 2014-es Majdan-tüntetésekről sértik azoknak az ukránoknak és külföldieknek az emlékét, akik életüket adták Ukrajna európai jövőjéért. Kijev mélységes csalódottságának adott hangot Horvátország elnökének Ukrajna NATO-tagságáról és az országnak az orosz agresszióval szemben nyújtott külföldi segítséggel kapcsolatos kijelentései miatt is. A külügyminisztérium hangsúlyozta, hogy a horvát vezető szavai "nem egyeztethetők össze az emberi értékekkel, és visszatetszők a horvát nép háborújának keserű tapasztalatát tekintve".



"A horvát elnök kifejezésre juttatta elutasító hozzáállását és hálátlanságát azért a segítségért, amelyet Ukrajna és az ukránok nyújtottak Horvátországnak a függetlenségi harca során, valamint a korábban ott pusztító tüzek elleni küzdelemben. Biztosak vagyunk viszont abban, hogy ez a hálátlanság az ő személyes vonása és nem terjed ki a horvátokra, akikkel barátság és kölcsönös tisztelet köt össze minket" - hangsúlyozta a minisztérium.



A tárca szerint Milanovic kijelentései az orosz propagandát közvetítik, és nem felelnek meg Horvátország következetes, Ukrajna szuverenitását és területi integritását támogató hivatalos álláspontjának, rontják a kétoldalú kapcsolatokat, valamint gyengítik az EU és a NATO egységét Európa jelenlegi biztonsági fenyegetéseivel szemben.



A külügyminisztérium egyúttal hangsúlyozta, hogy Ukrajna nagyra értékeli a Horvátországgal fenntartott baráti és partnerségi kapcsolatokat, amelyek sikeresen alakulnak a két állam kormánya között, és számít Horvátország további támogatására, különösen az európai és euroatlanti integrációja felé vezető úton.



Zoran Milanovic horvát államfő kedden egyebek mellett kijelentette, hogy Ukrajnának nincs helye a NATO-ban, továbbá az orosz-ukrán válságnak semmi köze Ukrajnához vagy Oroszországhoz, köze van azonban Joe Bidenhez és kormányához. Azt is mondta, hogy a 2014-es Majdan-tüntetések után Ukrajna most is "a világ egyik legkorruptabb országa, gazdaságilag stagnál, az EU-tól pedig nem kapott semmit".