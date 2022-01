Energia

Súlyos áramkimaradás három közép-ázsiai országban

Súlyos áramkimaradás lépett fel Kazahsztán, Üzbegisztán és Kirgizisztán nagyvárosaiban, miután üzemzavar keletkezett az egyik fő kazah áramvezetékben - közölték kedden orosz hírügynökségek.



A három ország hálózatai még a szovjet idők óta kapcsolódnak egymáshoz, és a rendszer Kazahsztánon keresztül csatlakozik az oroszországi áramhálózathoz is, ahonnan elvileg pótolhatnák a váratlanul jelentkező hiányokat. Kedden azonban üzemzavar történt a sűrűn lakott Dél-Kazahsztánt és két szomszédját az észak-kazahsztáni erőművekkel és az orosz hálózattal összekötő vezetéken, és a hálózatot "vészhelyzet" miatt lekapcsolták.



Az üzemzavart először a legnagyobb kazah városban, Almatiban és körzetében észlelték. A helyi önkormányzat szerint a kiesést az okozta, hogy a KEGOK kazah áramhálózat-kezelő vállalat egyik vezetékén a feszültség leesett, az alállomásokon pedig kioldottak az automatikus rendszerek.



A visszakapcsolási munkálatok az almati városvezetés közlése szerint megkezdődtek . Az üzbegisztáni és kirgizisztáni hatóságok arról számoltak be, hogy az erőműveket újraindították a vészleállás után, de a helyi szolgáltatók egyelőre nem kapcsolódnak fel a közép-ázsiai hálózatra.



Áramkimaradást jelentettek Biskekből és Taskentből is. Az kirgiz főváros több negyedében leállt a fűtés, nem működtek a közlekedési lámpák és a bankautomaták. Az üzbég fővárosban leállt a metró, nem fogad járatokat a repülőtér, a vezetékekben leesett a víznyomás, és akadozik a mobilszolgáltatás is.