Koronavírus-járvány

Erőszakba torkollott Brüsszelben a járványügyi intézkedések elleni tüntetés - videók

Erőszakba torkollott Brüsszelben a koronavírus-járvány miatti intézkedések elleni vasárnapi tüntetés, a rendőrség vízágyút és könnygázt is bevetett - írta a The Brussels Times hírportál.



A demonstráció jó ideig békés menetelésként zajlott, de később a tüntetők egy csoportja az uniós intézményeknek helyt adó városrészben összecsapott a rendőrséggel.



A tudósítások szerint a tüntetők károkat okoztak a közelben lévő járművekben és épületekben is, és betörték az Európai Külügyi Szolgálat irodájának ablakait is.



A tiltakozó akciót, amelyen más belga lapok tudósításai szerint mintegy 50 ezren vettek részt, a Europeans United szervezet kezdeményezte. Az egyesület elnöke, Tom Meert elmondta a belga sajtónak: a járványügyi intézkedések "nem demokratikus" végrehajtása ellen tüntettek.



A La Libre Belgique című belga napilap szerint a szervezet a demonstrációra hívó közleményében arra hivatkozott, hogy "a koronavírus terjedése, a kórházak túlzsúfoltsága és a rossz egészségügyi állapotú emberek halála nem lehet ok arra, hogy a kormányok eltérjenek az alapvető szabadságjogok biztosításától". A mozgalom azt is bírálja, hogy a kormányok nem szerveznek nyilvános vitát a tudományos szakvélemények alapján meghozott döntéseiket megelőzően.



A belga kormányfő pénteken bejelentette, hogy az érvényben lévő korlátozásokat enyhén lazítani fogják, és arról is beszélt, hogy a védettségi igazolvány érvényességének fenntartásához kötelező lesz a harmadik oltása beadatása a második oltást követő öt hónapon belül.