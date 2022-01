USA

Fox News: tíz szavazóból hat nem támogatná Biden elnököt, ha ma lenne a 2024-es elnökválasztás

Tíz szavazóból hat nem támogatná Joe Biden jelenlegi amerikai elnököt, ha ma lenne a 2024-es elnökválasztás - ez derül ki a Fox News amerikai hírcsatorna vasárnap közzétett országos felméréséből.



Mint írják, Bidenről hivatalban töltött századik napja idején, tavaly áprilisban még a megkérdezettek 54 százaléka gondolta úgy, hogy jól végzi a munkáját, majd novemberre ugyanez a mutató 44 százalékra esett vissza. Jelenleg a válaszadók 47 százaléka gondolja úgy, hogy az elnök alkalmas a feladatára, 52 százalék szerint viszont nem tekinti annak.



A Fox News elemzése szerint Biden első hivatali évének végén "a gazdasági helyzet miatti aggodalom nagyobb, mint egy évvel ezelőtt, és sokan úgy érzik, hogy a járványt egyáltalán nem tartják ellenőrzés alatt".



A felmérésből az is kiderült, hogy az elnök támogatottságának - tavaly április óta tapasztalható - jelentős csökkenése szinte kizárólag annak tudható be, hogy a demokrata szavazók körében jelentősen csökkent Biden támogatottsága. Míg áprilisban a baloldali szimpatizánsok 95 százaléka pozitívan ítélte meg az elnök munkáját, addig mostanra ez a mutató 85 százalékra esett vissza. Ugyanebben az időszakban a magukat republikánusoknak és függetleneknek vallók véleménye mindössze egy-két százalékpontot változott.



A Fox News beszámolója szerint a 2021 eleji 34 százalékhoz képest most a megkérdezettek 52 százaléka elégedetlen azzal, ahogyan a kormány a világjárvány jelentette kihívásokat kezeli. Ennél is rosszabb az amerikaiak véleménye az Egyesült Államok külpolitikájáról (54 százalék elégedetlen), a gazdasági helyzet alakulásáról (58 százalék elégedetlen), és a határbiztonsági kérdésekről (59 százalék elégedetlen).



A statisztikák szerint Biden jelenlegi újraválasztási kilátásai kisebbek, mint elődjeinek, Donald Trump, illetve Barack Obama volt elnököknek valaha is voltak. Míg jelenleg a megkérdezettek 60 százaléka mondta azt az elnökről, hogy nem választaná újra, addig Obama esetében a legmagasabb "valaki másra szavaznék"-mutató 54 százalék (2010. szeptember), Trump elnöksége idején pedig 56 százalék volt (2018. január).



A közvélemény-kutatás szerint Kamala Harris amerikai alelnök megítélése valamivel még rosszabb, mint Bidené, ugyanis a megkérdezettek mindössze 43 százaléka gondolja úgy, hogy jól végzi a munkáját, 54 százalékuk szerint viszont rosszul.



A 2022. január 16. és 19. között, egy demokrata (Beacon Research) és egy republikánus (Shaw & Company Research) közvélemény-kutató vállalat közös irányítása alatt készült felmérés során országszerte 1001 regisztrált szavazót kerestek fel a kérdésekkel, akiket véletlenszerűen választottak ki.