Pucérkodás

Bizarr ürügyet talált az orosz influenszer a meztelenkedésre - videó

Bocsánatot kért az orosz influenszer, amiért erotikus jelenetet rendezett Moszkva legismertebb iszlám imaháza előtt. Esete a legfrissebb az országban a vallási épületek előtt provokatívan pózoló internetes sztárokkal kapcsolatos botrányok sorában.



A kisfilmen, ami csütörtök óta terjed futótűzként a közösségi oldalakon, a nő csak egy kabátot, harisnyát, fehérneműt és balaklavát (símaszkszerű fejfedő) viselt a sűrű hóban a szent épület közelében.



A vírusvideón a hiányos öltözetű női alak - akit Maria Katanova influenszerként azonosítottak - egy fotós előtt pózolt az orosz főváros központjában található Moszkvai Székesegyház mecsetje előtt.



Bár a pikáns látvány széles körben terjedt az interneten, a vallásos hívők megsértését tiltó törvények alapján büntetőeljárás indult ellene. Ha a nőt bűnösnek találják, akár egy év börtönbüntetésre és/vagy 4000 dolláros pénzbírságra is számíthat.

A botrány nyomán Katanova a legőszintébb bocsánatot kérte azoktól, akiket a mecset előtt a szexuális töltetű képekkel megsértett.



A közösségi médiaszemélyiség elmondta, hogy amikor elhaladt az épület mellett, látott egy hasonló fotósorozatot, amelyen egy lány nyitott bundában, félmeztelen testét mutogatva sportol. Elmondása szerint közölte a nővel, hogy az ilyen megmozdulás elfogadhatatlan, és a hírnévre tett kísérlete miatt valószínűleg megbüntetik.



Katanova, aki "a közösségi média marketing anyjaként" aposztrofálja magát, elmondta, hogy erre reagálva készített egy "hogyan ne csináld" útmutatót azoknak, akik online akarnak népszerűvé válni, és ehhez akart bemutatn ilyen, számos nagy port kavart esetet. Elmondása szerint csak is azért szánta rá magát a mutatványra, hogy a videójával tanácsot adjon a hírnévre vágyó embereknek, véletlenül se kövessék a példáját.



A Muszlimok Lelki Vezetősége is felszólalt az eset ellen. Sajtószolgálatának vezetője, Gulnur Gaziyeva a helyi médiának azt mondta, hogy a modell bocsánatkérésére való felszólítás felesleges volt, mivel felszólította a muszlimokat, hogy ne ítéljék el őt.



"Ez a saját alkalmatlanságának kompenzálása. Ez exhibicionizmus... az igény, hogy mutogassa magát" - mondta, hozzátéve, hogy szerinte ez egy pszichológiai probléma bizonyítéka. "De mi az, amiért bocsánatkérést kell követelni egy beteg embertől? Ez a figyelemhajhászás, az önmaga bármilyen eszközzel való fitogtatása - nos, ez őrültség" - jegyezte meg Gaziyeva, és felszólította az iszlám követőit, hogy ne háborodjanak fel, hanem hagyják, hogy az elkövetők megízleljék a vágyott figyelmet.



A legújabb botrány az elmúlt hónapokban történt hasonló esetek láncolatának része. Éppen a múlt héten a moszkvai rendőrség vizsgálatot indított a pornósztár Polina Morugina Instagram-modell ellen, miután fülledt képeket posztolt magáról, amelyeken meztelenül pózol egy templom előtt az orosz fővárosban.



Novemberben Daria Pepelyayeva, egy fiatal orosz Only Fans modell kapott visszatetszést a feldühödött helyiektől az interneten, miután egy pikáns TikTok-videót posztolt egy mecset előtt Kazanyban, a túlnyomórészt muzulmán Tatárföld-fővárosában.



Alig egy hónappal korábban egy blogger és egy modell egyenként 10 hónapos börtönbüntetést kapott, mert orális szexet imitáltak egy fotón Moszkva történelmi Szent Bazil-székesegyháza előtt. Vallási meggyőződés megsértése miatt ítélték el őket.