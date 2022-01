Koronavírus-járvány

Ukrajnát elérte a járvány újabb hulláma

Ukrajnában elkezdődött a koronavírus-járvány újabb hulláma - közölte csütörtöki sajtótájékoztatóján Viktor Ljasko egészségügyi miniszter.



A tárcavezető kifejtette, hogy előző nap csaknem 18 500 új beteget jegyeztek fel az országban. Ez szavai szerint arról tanúskodik, hogy elérkezett a járvány következő hulláma. Hozzátette, hogy a járvány epicentruma Nyugat-Ukrajnában van, a legrosszabb helyzet Ivano-Frankivszk megyében alakult ki. A minisztérium már javasolta, hogy a régiót sorolják át a legszigorúbb korlátozásokkal járó vörös kategóriába.



Az egészségügyi tárca által közölt legfrissebb adatok szerint jelenleg már hét megye van a fokozottabb kockázatot jelző narancs besorolásban. A megbetegedések aránya Ivano-Frankivszk megyében a legmagasabb - százezer főre 810 eset -, és ebben a régióban szorulnak a legtöbben kórházi kezelésre is. A főváros, Kijev és Kárpátalja továbbra is a jelenlegi legenyhébb, sárga színnel jelölt besorolásban van.



Ukrajnában a narancs besorolás figyelmeztető kategória a legszigorúbb vörös előtt. Ugyanazok a korlátozások érvényesek az idesorolt régiókban, mint a sárgában, viszont a helyi hatóságok saját hatáskörükben szigoríthatnak azokon. A tömegrendezvényeket, bevásárlóközpontokat, kulturális és sportlétesítményeket a vörös kategóriában lévő régiókban csakis azok látogathatják, akik felvették a védőoltás mindkét dózisát, gyógyultak vagy friss negatív PCR-teszttel rendelkeznek. A sárga besorolású régiókban ehhez elegendő az oltás első adagjának felvétele is.



A romániai határnál lévő - narancs besorolású - Csernyivci megyében a helyi kormányzó hivatal már elrendelte, hogy az iskolák január 21-től térjenek át a távoktatása, egyelőre két hétre.



Az ukrán állami vasúttársaság csütörtökön bejelentette, hogy mostantól 18 település vasútállomásán lehet felvenni a harmadik, emlékeztető oltást. Az egészségügyi minisztérium január 6-án engedélyezte minden felnőtt számára az emlékeztető dózis felvételét. Ljasko közölte, hogy a kormány tagjait szerdán oltották be a harmadik dózissal.



A kormány közben engedélyezte, hogy a két adag oltás felvételéért járó ezer hrivnyát, azaz csaknem 12 ezer forintot a hatvan évesnél idősebbek gyógyszerek vásárlására is elkölthessék, továbbá mostantól könyveket is lehet vásárolni ebből az összegből.



A Volodimir Zelenszkij elnök által kezdeményezett, december 19-én elindult program keretében minden ukrán, aki felvette az oltás két dózisát, ezer hrivnyát kap, amelyet csakis kijelölt célokra, azaz eddig belföldi turizmusra, kulturális eseményekre és sportbérletekre költhetett el. A kijevi vezetés a programmal azokat a vállalkozókat kívánja egyúttal segíteni, akiket a leginkább sújtottak a járvány miatt bevezetett korlátozások.

Ukrajnában csütörtökre az azonosított fertőzöttek száma 18 479-cel 3 799 382-re, az elhunytaké 131-gyel 98 843-ra, az aktív betegekké pedig csaknem 14 ezerrel 128 757-re emelkedett. Az elmúlt napon 2151 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteget szállítottak kórházba.



A legfrissebb adatok szerint valamely oltás mindkét dózisát eddig 14 375 825-en adatták be maguknak a mintegy 42 millió lakosú országban, további 704 276-an pedig még csak az első adagot vették fel. Harmadik, emlékeztető oltást eddig 146 105-en kaptak. Szerdán 74 759 embert oltottak be.