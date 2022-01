Pakisztán

Halálra ítéltek egy fiatal nőt Pakisztánban istenkáromlásért

A 26 éves Anika Atikot 2020 májusában tartóztatták le, miután Mohamed prófétáról készült karikatúrákat és ahhoz csatolt szöveges üzenetet küldött tovább a WhatsApp alkalmazáson. 2022.01.19 20:43 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A pakisztáni Ravalpindi városának büntetőbírósága szerdán halálra ítélt egy muszlim nőt, amiért istenkáromlónak minősített tartalmat osztott meg egy üzenetküldő szolgáltatáson - közölte a down.com angol nyelvű pakisztáni hírportál.



A 26 éves Anika Atikot 2020 májusában tartóztatták le, miután Mohamed prófétáról készült karikatúrákat és ahhoz csatolt szöveges üzenetet küldött tovább a WhatsApp alkalmazáson. A rajzokat és a szövegeket az ügyben illetékes bíróság blaszfémiának minősítette.



A nőt akasztás általi halálra és halmazati büntetésként még húszévi börtönbüntetésre is ítélték. A The Dawn című, angol nyelvű pakisztáni lap internetes portálja szerdai kiadásában úgy tudja, hogy Anika Atiknak ezen felül 200 ezer pakisztáni rúpia (356 ezer forint) pénzbírságot is meg kell fizetnie.



Jelenleg mintegy nyolcvan, istenkáromlás miatt elítélt tölti büntetését a pakisztáni börtönökben.



Pakisztánban az iszlám vallás megsértése életfogytiglani börtönnel, vagy akár halálbüntetéssel is végződhet az istenkáromlásra vonatkozó szigorú törvények értelmében. Az esetek egy részében a gyanúsítottakat feldühödött személyek gyakran meglincselik még azelőtt, hogy bírósági tárgyalásuk egyáltalán megkezdődne. Jogvédők szerint gyakran vissza is élnek a blaszfémiára vonatkozó drákói törvényekkel személyes viszályok "rendezése" végett. Az esetek nagy részében a gyanúsítottak maguk is muszlimok, de gyakran vallási kisebbségek, így különösen keresztények is célponttá válnak.



Decemberben a csőcselék például meglincselt és halálra égetett Pakisztánban egy Srí Lanka-i gyárigazgatót, akit szintén blaszfémiával gyanúsítottak meg.