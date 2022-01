USA

A Michigani Egyetem 490 millió dollár kárpótlást fizet egy szexuális zaklatási botrány áldozatainak

A Michigani Egyetem szerdán bejelentette, hogy 490 millió dollár (153 milliárd forint) kárpótlást fizet egy peren kívüli egyezség alapján az egyetem néhai sportorvosához kapcsolódó szexuális zaklatási botrány több száz áldozatának - számolt be a The Washington Post amerikai újság szerdán.



A baloldali-liberális politikai napilap online cikke szerint a megállapodás mintegy 1050 felperes követeléseit rendezi, akik között korábbi amerikaifoci-játékosok is vannak, és akik szerint Robert E. Anderson, az egyetem korábbi sportorvosa molesztálta őket a fizikai vizsgálatok közben.



Anderson, aki 1966 és 2003 között volt a Detroittól 70 kilométerre keletre fekvő felsőoktatási intézmény munkatársa, 2008-ban hunyt el. A sportorvosi tevékenységével kapcsolatos botrány 2020-ban robbant ki, amikor az egyetem korábbi élsportoló diákjai megkeresték a nyomozókat és más illetékeseket, hogy már többször tettek panaszt a sportorvossal kapcsolatban az edzőknek, segédedzőknek és sportadminisztrátoroknak, de mindhiába.



"Ezt a történelmi megállapodást az tette lehetővé, hogy a szexuális zaklatás túlélő sértettjei nem voltak hajlandók csöndben maradni, és felelősségre kívánták vonni zaklatójukat, Robert Andersont és a Michigani Egyetemet" - fejtette ki közleményében Parker Stinar, a mintegy 200 sértettet képviselő ügyvéd. - "Ezek az áldozatok igazságtételt érdemelnek, és ez a megállapodás segíteni fog nekik a gyógyulási folyamat során."



Jordan Acker, a michigani felsőoktatási intézmény egyetemi tanácsának elnöke nyilatkozatában hangsúlyozta: "Reméljük, hogy ez a megállapodás az első lépés lesz az áldozatok gyógyulási folyamatában. Azonban a munka, amely két évvel ezelőtt kezdődött, amikor az első bátor áldozatok előléptek, folytatódni fog".



Az egyetem szerint a kárpótlási megállapodást még jóvá kell hagynia az egyetemi tanácsnak, a felperesek 98 százalékának, valamint az ügyet vizsgáló szövetségi bíróságnak.



Az elmúlt évtizedben több hasonlóan megdöbbentő méretű zaklatási ügy pattant ki az Egyesült Államokban, így a Pennsylvaniai Állami Egyetemen (PSU), a Michigani Állami Egyetemen (MSU), a Dél-Kaliforniai Egyetemen (USC) és az Ohiói Állami Egyetemen (OSU).



A fenti intézmények esetén a pénzügyi következmények óriásiak voltak. Az USC 2021-ben bejelentette, hogy egy kárpótlási megállapodást követően több mint egymilliárd dollárt (312 milliárd forintot) fizet ki peren kívüli egyezség keretében, miután a felperesek George Tyndall korábbi nőgyógyász állítólagos szabálysértő tevékenysége miatt pert indítottak.



Mindeközben szombaton az egyetemi tanács menesztette Mark S. Schlisselt, az egyetem elnökét, miután korábban nyomozást indítottak ellene azzal a gyanúval, hogy Schlisselnek intim viszonya volt egyik női beosztottjával. Schlissel 2014 óta volt az egyetem elnöke.

Utódjának, Mary Sue Colemannak, aki 2002 és 2014 között már volt az egyetem vezetője, első feladata lesz, hogy megvizsgálja a Robert Anderson-ügy következményeit az egyetemi hallgatók kampuszbeli életére és az öregdiákok közösségére.