Nagy-Britannia

Egykori brit kabinetminiszter is lemondásra kérte Johnsont, gyűlnek a bizalmi szavazáshoz szükséges levelek

A brit kormány egykori minisztereinek egyike is lemondásra szólította fel szerdán Boris Johnson miniszterelnököt, aki az utóbbi hetekben kormányfői megbízatásának eddigi legnagyobb politikai botrányába keveredett a koronavírus-járvány elleni szigorú korlátozások idején rendezett Downing Street-i bulik miatt. Nem hivatalos értesülések szerint folyamatosan gyűlnek a kormányzó Konzervatív Párt illetékes bizottságánál azok a levelek is, amelyekben az alsóházi tory képviselőcsoport tagjai bizalmi szavazást kérnek Johnson ellen.



A kormányfőre saját politikai hátországa részéről nehezedő nyomás eddigi legmarkánsabb jeleként David Davis volt Brexit-ügyi miniszter is távozásra kérte Johnsont.



Davis, aki Boris Johnson elődje, Theresa May kabinetjének tagjaként állt a brit EU-tagság megszűnési folyamatát irányító tárca élén - és korábban a Konzervatív Párt elnöke is volt -, a londoni alsóház szerdai vitanapján felszólalva kijelentette: heteket, hónapokat töltött azzal, hogy saját választókörzetének gyakran indulatos polgáraival szemben is védelmezte a miniszterelnököt.



Hozzátette ugyanakkor: elvárja az ország mindenkori vezetőjétől, hogy vállalja a felelősséget cselekedeteiért, márpedig Boris Johnson ennek éppen az ellenkezőjét tette.



Davis rövid beszédét a második világháború egyik leghíresebb konzervatív politikusa, Leo Amery nem kevésbé híres szavainak idézésével zárta. Amery, aki vehemensen ellenezte a náci Németország békítgetésére irányuló brit kísérleteket, 1940-ben, a Norvégia elleni német invázió után tartott alsóházi vitában Oliver Cromwell valamelyest átfogalmazott szavaival fordult Neville Chamberlain akkori miniszterelnökhöz, kijelentve: "bármennyi jót cselekedett is, Ön túl hosszú ideje ül itt (...), Isten nevében távozzon".



David Davis ugyanezekkel a szavakkal kérte ezt szerdán Boris Johnsontól, hatalmas felzúdulást, illetve ovációt kiváltva az alsóházi padsorokban.



A Johnson körüli botrány azután robbant ki, hogy az ITV brit kereskedelmi televízió hírszerkesztőségéhez a múlt héten eljutott egy e-mail, amelyben Martin Reynolds, Johnson személyi titkára tisztviselőket hívott meg 2020. május 20-ára egy kerti partira. A meghívóban szerepelt az is, hogy "italt mindenki hozzon magával".



A rendezvényen hozzávetőleg 30-an vettek részt, köztük Boris Johnson.



A koronavírus-járvány első hullámának megfékezésére 2020. március 23-án elrendelt szigorú angliai korlátozások értelmében - amelyek a kerti parti idején még érvényben voltak - kettőnél több, nem egy háztartásban élő ember szabadtéren sem tartózkodhatott egymás társaságában, és a nem együtt élő családtagok, ismerősök otthonukban sem látogathatták egymást.

A kerti parti ügye az elmúlt néhány hétben Boris Johnson 2019-ben kezdődött miniszterelnöki időszakának eddigi legnagyobb horderejű belpolitikai botrányává fajult, annál is inkább, mivel azóta több más hasonló rendezvényről is értesülések kerültek nyilvánosságra.



Az egyiket ezek közül II. Erzsébet királynő tavaly áprilisban elhunyt férje, Fülöp edinburghi herceg temetése előtti éjszakán, a nemzeti gyász idején tartották.



Johnson a minap hivatalosan elnézést kért, elismerve, hogy jelen volt az országos zárlat idején tartott első bulin, de azzal védekezett, hogy akkori tudomása szerint munkatalálkozón vett részt, és neki egyébként sem szólt senki, hogy a rendezvény szabályellenes lehet.



A szerdai alsóházi vitanapon Sir Keir Starmer, a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetője nevetségesnek és hiteltelennek nevezte Johnson e védekezését, és lemondásra szólította fel a kormányfőt.



Nem hivatalos médiaértesülések szerint mindeközben gyűlnek azok a levelek, amelyekben az alsóházi konzervatív frakció tagjai bizalmi szavazást kérnek Johnson ellen.



A Konzervatív Párt szabályzata szerint a frakciótagság minimum 15 százalékának - a jelenlegi létszám alapján 54 képviselőnek - kell kezdeményeznie a mindenkori miniszterelnökkel szembeni bizalmi szavazást ahhoz, hogy a tory frakció illetékes bizottsága elrendelje a voksolást.



A képviselőcsoportból érkező szerda esti hírek szerint a beterjesztett levelek száma már közel járhat a szükséges minimumhoz.



Sir Graham Brady, a vezetőválasztási ügyekben illetékes tory frakcióbizottság elnöke azonban a konvencióknak megfelelően csak akkor szólal meg az ügyben, ha a kezdeményező levelek száma valóban elérte az előírt minimumot, és Brady szerda estig nem jelezte, hogy ez megtörtént volna.