Koronavírus-járvány

Johnson: "nekem senki nem szólt, hogy a parti szabályellenes volt"

Boris Johnson brit miniszterelnök határozottan cáfolta kedden, hogy bárki figyelmeztette volna őt a koronavírus-járvány megfékezésére elrendelt szigorú korlátozások idején rendezett Downing Street-i partik szabályellenes mivoltára. 2022.01.19 07:42 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Johnson ugyanakkor nem volt hajlandó egyértelmű választ adni arra a kérdésre, hogy lemond-e kormányfői tisztségéről, ha az időközben megindult vizsgálat azt deríti ki, hogy ebben az ügyben félrevezető nyilatkozatokat tett a parlamentben.



A botrány azután robbant ki, hogy az ITV brit kereskedelmi televízió hírszerkesztőségéhez a múlt héten eljutott egy e-mail, amelyben Martin Reynolds, Johnson személyi titkára tisztviselőket hívott meg 2020. május 20-ára egy kerti partira. A meghívóban szerepelt az is, hogy "italt mindenki hozzon magával".



A rendezvényen hozzávetőleg 30-an vettek részt, köztük Boris Johnson.



Dominic Cummings, Johnson egykori főtanácsadója saját blogján megjelent keddi bejegyzésében azt írta: a kormányfőt annak idején ő személyesen figyelmeztette, hogy a Downing Streeten rendezett buli törvénysértő, de "Johnson csak legyintett".



Az egykor rendkívül befolyásos Cummings belső hatalmi viszálykodások után, 2020 végén haraggal távozott a Downing Streetről, és azóta többször is megfogalmazott különböző vádakat Johnsonnal szemben. Tavaly azt közölte egy parlamenti meghallgatáson, hogy Boris Johnson a politikai protokoll megsértésével titkos adományokból finanszíroztatta a Downing Street 11. szám alatti kormányfői rezidencia tatarozását.



A Downing Street-i partiról kedden megjelent blogbejegyzésére reagálva a brit kormányfő közös interjút adott a Sky News brit kereskedelmi hírtelevíziónak és a BBC közszolgálati tévének, közölve: "kategorikusan" kijelentheti, hogy neki senki nem szólt a 2020 májusában rendezett Downing Street-i buli szabályellenes mivoltáról.



"Ha ez így lett volna, arra emlékeznék" - fogalmazott.



Johnson a múlt héten a londoni alsóházban már elismerte, hogy jelen volt a londoni miniszterelnöki hivatalban rendezett partin, és hivatalosan elnézést is kért, amiért az összejövetelt a koronavírus-járvány megfékezésére 2020 tavaszán elrendelt zárlat idején rendezték.



A konzervatív párti kormányfő ugyanakkor azt mondta: az volt a benyomása, hogy a Downing Street kertjében 2020 májusában tartott összejövetel munkatalálkozó volt.



A keddi médiainterjúban - arra a többször megismételt kérdésre, hogy lemond-e, ha az ügyben indult vizsgálat azt állapítja meg, hogy e magyarázatával félrevezette az alsóházi képviselőket - Johnson sem egyértelmű igent, sem egyértelmű nemet nem mondott. A kérdésre minden alkalommal azt válaszolta: meg kell várni, hogy mi szerepel majd a vizsgálati jelentésben.



Johnson az interjúban is megismételte: annak idején úgy gondolta, hogy munkatalálkozón vesz részt, amikor csatlakozott a kerti összejövetel résztvevőihez.

A koronavírus-járvány első hullámának megfékezésére 2020. március 23-án elrendelt angliai korlátozások értelmében - amelyek a kerti parti idején még érvényben voltak - kettőnél több, nem egy háztartásban élő ember szabadtéren sem tartózkodhatott egymás társaságában, és a nem együtt élő családtagok, ismerősök otthonukban sem látogathatták egymást.



A kerti parti ügye az elmúlt néhány hétben Boris Johnson 2019-ben kezdődött miniszterelnöki időszakának eddigi legnagyobb horderejű belpolitikai botrányává fajult, annál is inkább, mivel azóta több más hasonló rendezvényről is értesülések kerültek nyilvánosságra.



A legutóbb ismertté vált hasonló ügy miatt a Downing Street - a brit belpolitikában szinte példátlan gesztussal - II. Erzsébet királynőtől is kénytelen volt elnézését kérni, miután a The Daily Telegraph című konzervatív brit napilap megírta, hogy tavaly április 16-án, a királynő férje, Fülöp edinburghi herceg halála utáni nemzeti gyász idején, Fülöp temetése előtt alig néhány órával is hajnalba nyúló, alkoholfogyasztással egybekötött bulit tartottak a miniszterelnöki hivatalban.



Mindezek nyomán a kormányzó Konzervatív Párt több rangos képviselője is lemondásra szólította fel Johnsont, különös tekintettel arra is, hogy a botrányok nyomán évek óta nem mért mélységbe zuhant a párt támogatottsága.



Az Eurasia Group nevű londoni politikai-gazdasági kockázatelemző csoport kedden közölte: az eddigi 55 százalék helyett immár 65 százalékra taksálja annak az esélyét, hogy Boris Johnson az idén távozik tisztségéből.



A cég - 45 százalékosra becsült valószínűséggel - Rishi Sunak pénzügyminisztert tartja a legesélyesebb utódjelöltnek.