Koronavírus-járvány

Egészségügyi miniszter: nagyon nehéz hetek előtt áll Németország

Ha nem fékezik kellőképpen a minden eddiginél fertőzőképesebb omikron változat terjedését, a járványgörbe nem is hullám, hanem függőlegesen emelkedő vonal, egy fal lesz. 2022.01.16 19:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nagyon nehéz hetek előtt áll Németország, ha nem sikerül megfékezni az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) omikron nevű változatának terjedését - mondta a szövetségi egészségügyi miniszter egy vasárnapi interjúban.



Karl Lauterbach a Bild am Sonntag című lapban közölt interjúban kiemelte: mindent meg kell tenni azért, hogy Franciaországgal vagy az Egyesült Királysággal ellentétben, Németországban ne emelkedjen 2000-re vagy még annál is magasabbra az úgynevezett hétnapi fertőzésgyakoriság, vagyis az egy hét alatt regisztrált SARS-CoV-2-fertőződések százezer lakosra vetített száma.



Ha nem fékezik kellőképpen a minden eddiginél fertőzőképesebb omikron változat terjedését, a járványgörbe nem is hullám, hanem függőlegesen emelkedő vonal, egy fal lesz, amelyet azonban lehet "kisebb fallá vagy dombbá szelídíteni", megelőzve az egészségügyi rendszer túlterhelését - mondta a szociáldemokrata politikus (SPD), hozzátéve, hogy az eddig bevezetett szigorításokkal, korlátozásokkal egy ideig valószínűleg sikerül elkerülni a járványgörbe függőleges emelkedését.



Arra a kérdésre, hogy Németország az Egyesült Királysággal vagy Spanyolországgal szemben miért nem enged nagyobb teret a vírusnak, kiemelte, hogy túlságosan magas az oltatlanok aránya az időseknél. A hatvanon felüliek közül minden nyolcadik ember még nem oltotta be magát, ami hárommillió ember, Angliában viszont 95 százalékos az átoltottság ebben a korosztályban. Így a vírus szabadon engedése, a lakosság gyors átfertőződését gátló akadályok lebontása "súlyos betegek százezreit és ismét halottak ezreit jelentené" Németországban - fejtette ki Karl Lauterbach.



A kölni egyetem egészség-gazdaságtani és epidemiológiai intézetének (IGKE) politikai munkája miatt fizetés nélküli szabadságon lévő igazgatója hangsúlyozta, hogy Németország "nagyon nehéz hetek előtt áll", mert "viszonylag idős népességünk van, sok krónikus beteggel: tüdőbetegségben, cukorbetegségben, vesebetegségben, rákban és kezdődő demenciában szenvedőkkel".



Mindez az alacsony oltási hajlandósággal együtt tűzveszélyes elegy - fejtette ki a legtekintélyesebb német járványtani szakemberek közé tartozó miniszter, megjegyezve, hogy korösszetételével és az oltással kapcsolatos ésszerűtlen beállítódásával Németország az Egyesült Államok déli részéhez hasonlítható.

Kiemelte, hogy a vírus okozta betegség (Covid-19) miatt kórházi kezelésre vagy intenzív ellátásra szorulók száma még csökken, és egyelőre főleg fiatalok fertőződnek meg, de hamarosan az idősek körében is több lesz a megbetegedés, és megint többen kerülnek kórházba. A dolgok alakulásától függően nemcsak az intenzív osztályokon, hanem a normál osztályokon is veszélybe kerülhet az ellátás - mondta.



"Egész osztályok bezárása fenyeget, és minél több koronás beteg van kórházban, annál inkább korlátozni kell a többi beteg kezelését. Szélsőséges esetekben még a daganatos betegeket is később fogják megoperálni, a kemoterápiákat elhalasztják, a stroke-os betegeket pedig korábban hazaengedik" - mondta az egészségügyi miniszter.



Németország, az omikron terjedése miatt, a járvány ötödik hullámában, annak is az erősen felfelé ívelő szakaszában tart. A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) vasárnapi adatai szerint a hétnapi fertőzésgyakoriság új csúcson, 515,7-en áll. Első alkalommal lépte át az 500-as határt. Egy nappal korábban 497,1 volt a mutató értéke, egy héttel korábban pedig 362,7.



Az RKI kimutatása szerint az utóbbi 24 órában 52 504 fertőződést regisztráltak. Ez több mint 40 százalékos emelkedés az egy héttel korábbi 36 552-höz képest. A járvány kezdete óta így már 7 965 977 ember szervezetében mutatták ki az új koronavírust. A Covid-19-cel összefüggésben egy nap alatt 47 halálesetet regisztráltak, a járvány áldozatainak száma így 115 619-re emelkedett.