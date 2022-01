Járvány

Olaszország észak-nyugati régióiban lezárták az erdőket sertéspestis miatt

Liguria és Piemont tartományban betiltották a vadászatot, az erdei kirándulást és a gombaszedést is az afrikai sertéspestisben elpusztult vaddisznók miatt - jelentette a Huffington Post hírportál olasz nyelvű oldala vasárnap.



A római egészségügyi tárca rendelkezése az egymással szomszédos északnyugat-olaszországi tartomány száztizennégy önkormányzatának területét érinti. Még az erdőkben való kerékpározás is tiltólistára került.



A rendelkezés hat hónapig érvényes.



Az afrikai sertéspestist (ASP) egy közúton elgázolt vaddisznó tetemében azonosították Piemontban. Gócpontnak a liguriai Genova és Savona közötti térséget tartják, ahol ezidáig nyolc vaddisznó tetemet találtak.



A hegyi közösségeket tömörítő Uncem szervezete, mely az ország területének több mint felét, és a hatvan millióból több mint tíz millió lakost képvisel, azonnali egyeztetést sürgetett a kormánnyal hangsúlyozva, hogy két régió "büntetése" nem oldja meg a problémát. Az Uncem aggodalmát fejezte ki hangsúlyozva, hogy a betegség a két legnagyobb sertéstenyésztő tartományra, Lombardiára és Emilia-Romagnára is átterjedhet.



A sertéspestis eseteit azonosító torinói állategészségügyi kutatóintézet a HuffingtonPost.it oldalán emlékeztetett, hogy az ASP kétszázötvenezer olaszországi sertéstenyészet munkáját sodorja veszélybe, melyek évi két milliárd euró forgalmat érnek el. A kutatóintézet munkatársa, Maria Caramelli többek között a vaddisznó állomány korábbi szaporítását tette felelőssé, ami "hibrid" állatokhoz vezetett: sokkal nagyobbak és termékenyebbek mint negyven évvel ezelőtti elődeik. A Coldiretti termelői szövetség adatai szerint az állatok száma elérte a 2,3 milliót.



Az afrikai sertéspestis vírus okozta fertőző betegség, amely Európában a házisertés- és a vaddisznóállományban pusztít. A megbetegedett állatok majdnem kivétel nélkül elpusztulnak, de az emberre nem jelent egészségügyi kockázatot.