Transzplantáció

A New York Times szerint börtönviselt a génmódosított sertésszívet kapó férfi

A New York Times felháborította olvasói egy részét azzal a riporttal, amelyben kendőzetlenül állította, hogy a kísérleti szívműtét alanya egyszer már megcsonkított valakit. Az áldozat családja szerint a férfi nem érdemelt második esélyt az életre.



A lap rengeteg visszatetszéssel szembesült olvasói részéről, miután csütörtökön megjelent egy cikk "Az úttörő szívátültetésben részt vevő páciensnek erőszakos büntetett előélete van" címmel. A szóban forgó páciens, David Bennett nemrég egy genetikailag módosított sertésből származó szív kísérleti, életmentő átültetésében részesült.



Az eljárás valóban úttörőnek számít, és utat nyithat a szervátültetések állandó hiányának megoldásához, amely jelenleg a kritikus betegeket tartja várólistákon, az orvosokat és az etikai szakértőket pedig arra kényszeríti, hogy eldöntsék, ki jogosult a szervátültetésre, továbbá olyan borzalmas bűncselekményekhez vezet, mint a donorszervek feketepiaca.



A Times és a Washington Post története, amely elsőként számolt be Bennett bűnügyi múltjáról, azt vizsgálja, hogy milyen erkölcsi szempontok alapján dönthető el, hogy ki mehet át egy életmentő beavatkozáson. Bennettnek nem adtak emberi szívet kórelőzményei miatt, többek között azért, mert hajlamos volt arra, hogy ne szedje az előírt gyógyszereket, vagy ne járjon el a kontrollvizsgálatokra. A legmodernebb sertésszív-transzplantáció volt tehát az egyetlen esélye arra, hogy meghosszabbítsa az életét.



Az Edward Shumaker nevű férfi családja azonban úgy érzi, hogy Bennett nem érdemelte meg ezt az esélyt, mert nagy szenvedést okozott nekik. 1988-ban egy késsel támadt Shumakerre, amikor Bennett akkori feleségének vonzalmai miatt nyilvánvalóan vitába keveredett vele. Az áldozat a támadásban lebénult.



Shumaker és szerettei élete ezután "a pokol volt" - mondta a nővére a Postnak. 19 évet töltött kerekesszékhez kötve, mielőtt 2007-ben meghalt. Legfiatalabb testvérét bűntudat gyötörte a vele történtek miatt. Opioidok rabja lett, és egy évtizeddel a támadás után, mindössze 28 évesen túladagolásban halt meg.



Bennettet a bántalmazásért bíróság elé állították, és 10 év börtönbüntetésre ítélték. Shumaker családja azt mondta, hogy a férfi nem fizette meg sem a bíróság által elrendelt kártérítést, sem azt a pénzt, amelyet egy polgári perben nyertek el tőle.



Miután kijött a börtönből, Bennett "ott folytathatta, ahol abbahagyta és jó életet élt. Most kap egy második esélyt egy új szívvel - de véleményem szerint azt kívánom, bárcsak egy arra érdemes címzetthez került volna" - mondta a nővér.

Ez a tragédia, bármennyire is fájdalmas volt, lényegtelen lett volna azok számára, akik a műtétre való jogosultságáról döntöttek. Az orvosi etika előírja, hogy csak a beteg egészségét kell figyelembe venni. "Nekünk nem az a dolgunk, hogy a bűnösöket a szentektől megkülönböztessük. A bűnözés jogi kérdés" - mondta a Postnak Arthur Caplan, a New York-i Egyetem bioetikai professzora.