Koronavírus-járvány

Spanyolországban a veszélyeztetett betegek már kaphatnak negyedik védőoltást is

A spanyol egészségügyi minisztérium csütörtökön engedélyezte, hogy a más betegségük miatt súlyos fertőzés kockázatának kitett páciensek megkaphassák a koronavírus elleni védőoltás negyedik adagját.



A szaktárca közleménye szerint a kijelölt csoportba tartoznak például a transzplantáltak, a dialízis vagy kemoterápiás kezelés alatt álló betegek. A második ismétlő oltásra öt hónappal az előző dózis beadása után kerülhet sor.



Carolina Darias egészségügyi miniszter a nap folyamán jelentette be azt is, hogy kiterjesztik a koronavírus elleni oltás harmadik, emlékeztető dózisának korhatárát, így már minden 18 év feletti jogosult lesz rá. Ez mostanáig a 40 év felettiek számára volt elérhető, akiknek a 61 százaléka már élt a harmadik oltás lehetőségével.



Az oltási rendben további változást jelent, hogy a harmadik oltást a második után öt hónappal lehet kérni, az eddigi fél év helyett. Friss fertőzés után pedig legalább négy hetet kell várni, mielőtt valaki oltást kaphat.



A tárcavezető beszámolt arról is, hogy szombattól már nem lehet 2,49 eurónál (1043 forint) drágábban árulni antigénteszteket a gyógyszertárakban. A tesztek ára eddig átlagosan 5-10 euró között volt.



Az egészségügyi minisztérium csütörtök esti jelentése szerint egy nap alatt 159 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma az országban az omikron variáns terjedése miatt.