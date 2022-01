Koronavírus-járvány

Szlovén egészségügyi miniszter: nem zárják be az iskolákat

A növekvő koronavírus-fertőzések ellenére sem vezetnek be online oktatást Szlovéniában mindenki számára - jelentette ki Janez Poklukar szlovén egészségügyi miniszter csütörtökön.



"Ha újabb lezárások lesznek az országban, az iskolák az utolsók, amelyek bezárnak" - mondta újságíróknak a tárcavezető, aki a szombatig tartó oltási akciónapok keretében több helyszínre is ellátogatott a nap folyamán.



Az oktatási minisztérium legfrissebb adatai szerint az új típusú koronavírus omikron variánsának gyors terjedése miatt 19 651 ezer általános- és 12 808 középiskolás diák van karanténban. Háromszor több, mint az ünnepek előtt, az első félév végén. Összesen 370 iskola volt kénytelen átállni távoktatásra az országban.



Poklukar bejelentette, hogy hamarosan új protokollt vezetnek be az iskolákban. Meghatározzák, kik jelentenek kivételt a kötelező elkülönítés alól, amelyet ismét rövidítenek, várhatóan hét napról öt napra. Megváltoztatják a tesztelési szabályokat is - mondta a miniszter. Jelenleg a gyerekeknek az iskolákban - tanári felügyelet mellett - hetente háromszor kell tesztelniük magukat.



Csütörtökre 6855 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az országban, és hét beteg halt meg. Kórházban 527 beteget ápolnak, közülük 154-en vannak intenzív osztályon. A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 1 255 109-en kaptak védőoltást, közülük 1 198 889-en mindkét adagot felvették.



A szomszédos, valamivel több mint négymilliós Horvátországban az elmúlt 24 órában 9157 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, és a vírus okozta Covid-19 betegségben 23-an hunytak el. Kórházban 1755 beteget ápolnak, közülük 216-an szorulnak lélegeztetőgépre. Az országban eddig 2 275 075-en kaptak védőoltást, közülük 2 175 425-en már a második adagot is beadatták maguknak.



Vili Beros horvát egészségügyi miniszter szerint derűlátásra ad okot, hogy a rekordszámú fertőzések mellett a napokban csökkent a kórházi és intenzív osztályokon kezelt betegek száma.



"Világszerte emelkednek az esetszámok, és mindenki nagy bizonytalansággal figyeli, hogy nőni fog-e a kórházi kezelések szoruló betegek száma" - fogalmazott Beros.