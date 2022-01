Koronavírus-járvány

Több mint negyedmillió aktív vírushordozót tartanak nyilván Izraelben

Több mint negyedmillió aktív koronavírus-hordozót tartanak nyilván Izraelben, és közel ötvenezer új fertőzöttet találtak szerdán az ötödik, különösen gyorsan terjedő omikron variáns okozta járványhullámban - jelentette az izraeli egészségügyi minisztérium honlapja csütörtökön.



A mintegy 9,4 milliós népességű Izraelben már jelentősen érezhető a kiürült utakon és közösségi tereken, hogy tömegek vannak karanténban. Jelenleg 258 664 aktív koronavírusos és 165 550 fertőzöttel érintkezett ember tartózkodik házi karanténban.



Az izraeli parlamentben, a kneszetben is erősen jelen van a járvány ötödik hulláma. Tizennégy törvényhozó tartózkodik karanténban a százhúszból, hatan a koalíció, nyolcan pedig az ellenzék padsoraiból.



Csütörtökön már sorozatban negyedik napja ismét rekordszámú, csaknem ötvenezer, 48 095 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak a szerdán elvégzett több mint 400 ezer teszttel. A pozitív tesztek aránya 11,97 százalék volt.



Bizakodásra ad okot, hogy tovább csökkent a még mindig rendkívül magas fertőzési ráta, amely jelenleg 1,91, noha négy napja, a csúcson még 2,12 volt. Ez azt jelenti, hogy 100 fertőzött 191 embernek adja át a vírust, ami az omikron vírusváltozat további gyors terjedését jelzi.



A kórházi ellátást igénylő 879 ember közül 283-an vannak súlyos állapotban, és 65-en szorulnak lélegeztetőgép segítségére. A kilenc legsúlyosabb, műtüdőre, ECMO készülékre kapcsolt beteg mindegyike oltatlan.



A járvány megjelenése óta 1 669 629 fertőzöttet regisztráltak a hatóságok az egészségügyi minisztérium adatai szerint. Az ország döntő többsége, 226 település már "piros", vagyis jelentősen fertőzött, 18 közepesen fertőzött, vagyis "narancssárga" kategóriában van, 16 "sárga" települést tartanak nyilván, ahol kismértékben van jelen a koronavírus, és csak 20 hely számít "zöldnek", tehát alig vagy egyáltalán nem fertőzöttnek.



Izraelben tavaly december vége óta 6 657 395, ötévesnél idősebb embert - az ország lakosságának 71,59 százalékát - oltották be legalább egyszer a Pfizer/BioNTech vakcinájával. 4 370 217-en, a lakosság 47 százaléka már három oltást kapott. A 60 év felettiek és a veszélyeztetett csoportok tagjai közül pedig már 468 699-en adatták be a negyedik - azaz a második emlékeztető - oltást az országban.



A SARS-CoV-2-vírus okozta betegségben tavaly február óta 8290-en, az utóbbi hét napban 25-en haltak meg Izraelben.