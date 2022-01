Bűnügy

Több mint fél tonna kokaint foglaltak le Montenegróban

Több mint fél tonna kokaint találtak egy élelmiszerláncnak szánt banánszállítmányban Montenegróban, a kábítószert a rendőrség lefoglalta - jelentette a montenegrói közszolgálati televízió (RTCG) csütörtökön.



A nagy mennyiségű drogot az montenegrói Bar kikötőjében találták meg a vámosok, majd tájékoztatták az illetékes ügyészséget és a rendőrséget, akik azt az utasítást adták, hogy engedjék tovább a szállítmányt, hátha kiderül, hova viszik és ki rendelte. Amikor a kábítószer az élelmiszerlánc raktárjába került, az ott dolgozók értesítették a rendőrséget.



Az RTCG beszámolója szerint mindeddig sem az ügyészség, sem a rendőrség nem kommentálta a drogfogást, ám a montenegrói belügyminisztérium a Twitteren közölte: Sergej Sekulovic miniszter gratulált a több száz kilogramm kábítószer lefoglalásához. Dritan Abazovic belbiztonságért felelős miniszterelnök-helyettes pedig szintén a közösségi médiában tette közzé, hogy országa továbbra is folytatja a harcot a kábítószer-kartellek ellen.



Nem közölték azt sem, hogy honnan érkezett a szállítmány.



Nem ez az első eset, hogy nagy mennyiségű kábítószert találtak a szóban forgó élelmiszerüzlet-láncnak szánt banánszállítmányban, 2018-ban egy Ecuadorból érkező hajó konténerjében leltek rá körülbelül 30 kilogrammnyi kokainra.



A Vijesti című podgoricai napilap értesülése szerint a most lefoglalt szállítmány január 2-án érkezett meg Bar kikötőjébe, és egy évek óta Szlovéniában élő montenegrói üzletember cégén keresztül rendelték meg.



A Vijesti azt is közölte, hogy Marko Milacic ellenzéki politikus a közösségi médiában tett közzé adatokat az élelmiszerlánc üzletelésével kapcsolatban. Mint írta: a cég az utóbbi öt évben 450 százalékkal növelte a banánbehozatalát, és tavaly az ország teljes banánimportjának 69 százalékát bonyolította le.



Milacic azt is közölte, hogy a statisztikai hivatal adatai szerint a banánfogyasztás európai átlaga 9 kilogramm, míg a behozatali adatok alapján Montenegróban egy ember évente 20 kilogramm banánt eszik meg. A politikus véleménye szerint sok minden utal arra, hogy a banánimportot a cég kábítószer-behozatalra használja. Ahogyan korábban egy másik élelmiszeripari vállalat is, amely az utóbbi években ugyan kezd kiszorulni a banánpiacról, ám tavaly is 1,4 tonna kokaint találtak az oda érkező banánszállítmányokba rejtve.