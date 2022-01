Koronavírus-járvány

Ukrajnában bérkiegészítést kapnak az oltásokért az orvosok

Ukrajnában a kormányzat bérkiegészítést adna az alapellátást nyújtó orvosoknak a koronavírus elleni védőoltásban részesített ellátottak után - mondta el Viktor Ljasko ukrán egészségügyi miniszter csütörtökön az RBK-Ukrajina hírportálnak.



A tárcavezető kifejtette, március 1-jétől értékelni fogják, hogy az oltási ütemtervnek megfelelően hányan vették fel a védőoltás mindkét adagját, és az elért eredmény alapján az orvosok negyedévente egy alkalommal bérkiegészítést kapnak.



Az UNIAN hírügynökség emlékeztetett arra, hogy január 1-jétől megemelték az orvosok havi fizetését. Az új rendelkezés szerint az év elejétől az orvosok bére 20 ezer hrivnyánál, mintegy 225 ezer forintnál nem lehet kevesebb.



Denisz Smihal ukrán miniszterelnök a kormány e heti ülésén meggyőződését fejezte ki, hogy az idén véget ér a koronavírus-világjárvány, legalábbis - megfogalmazása szerint - abban a formában, amelyben az előző két évben volt. A kormányfő szavai szerint a felnőtt ukrán lakosságnak már csaknem a fele felvette a védőoltást. Az UNIAN ugyanakkor megjegyezte: az ukrán tudományos akadémia legfrissebb beszámolója szerint megemelkedett a pozitív PCR-tesztek aránya, ami arra utal, hogy Ukrajnában ismét fellángolóban van a járvány.



Az egészségügyi minisztérium csütörtökön frissítette a régiók járványhelyzet szerinti besorolását. Az új adatok alapján már három régió, a nyugat-ukrajnai Ivano-Frankivszk, a keleti országrészben lévő Szumi és a déli Herszon megye van narancs besorolásban. A többi, köztük a főváros, Kijev és Kárpátalja egyelőre maradt a jelenlegi legenyhébb szigorításokkal járó sárga kategóriában. A narancs besorolás figyelmeztető kategória a legszigorúbb vörös előtt. Ugyanazok a korlátozások érvényesek az idesorolt régiókban, mint a sárgában, viszont a helyi hatóságok saját hatáskörükben szigoríthatnak azokon.



Ukrajnában a tömegrendezvényeket, bevásárlóközpontokat, kulturális és sportlétesítményeket a vörös kategóriában lévő régiókban csakis azok látogathatják, akik felvették a védőoltás mindkét dózisát, gyógyultak vagy friss negatív PCR-teszttel rendelkeznek. A sárga besorolású régiókban ehhez elegendő az oltás első adagjának felvétele is.



Ukrajnában csütörtökre az azonosított fertőzöttek száma 10 046-tal 3 727 034-re, az elhunytaké 191-gyel 97 928-ra nőtt. Az aktív betegek száma is újra emelkedett, csaknem 2700-zal 91 280-ra. Az elmúlt napon 1676 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteget szállítottak kórházba.



A legfrissebb adatok szerint valamely oltás mindkét dózisát eddig 14 152 238-an adatták be maguknak a mintegy 42 millió lakosú országban, további 756 928-an pedig még csak az első adagot vették fel. Harmadik, emlékeztető oltást eddig 56 178-an kaptak. Szerdán 102 580 embert oltottak be.