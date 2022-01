Koronavírus-járvány

A román kormány a kórházak tehermentesítését célzó kezelési központok kialakításáról döntött

A román kormány a kórházak betegfelvételi osztályainak tehermentesítése érdekében olyan járóbeteg-rendszerben működő Covid-központok kialakításáról döntött, amelyek felmérik az enyhe tüneteket mutató, vagy tünetmentes koronavírus-fertőzöttek állapotát és az otthoni kezeléshez szükséges gyógyszereket is felírják.



A csütörtöki kormányülésen elfogadott határozat szerint Romániában bárki háziorvosi beutaló nélkül is ellátásban részesül a Covid-kezelési központokban, ha pozitív lett - és az egészségügyi hatóságok "Corona Forms" nevű országos nyilvántartásába is bekerült - a koronavírus-tesztje, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e egészségügyi biztosítással.



A kormányhatározat szerint ezen egészségügyi szolgáltatások költségeit az országos egészségbiztosító pénztár fedezi a (várhatóan a kórházak által kialakítandó) Covid-kezelési központokkal megkötendő keretszerződés alapján.



A kivizsgálás és kezelés egynapos kórházi beutalásnak felel meg és azokban az esetekben alkalmazzák, amelyek nem igényelnek folyamatos kórházi kezelést, ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az otthoni elszigetelésben maradó fertőzöttek is hozzájussanak az eddig kizárólag kórházakban használt antivirális gyógyszerekhez. Az egészségügyi miniszter korábban jelezte: a sürgősségi ellátás tehermentesítését remélik az intézkedéstől, azt szeretnék elkerülni, hogy a kórházak betegfelvételi osztályán ismét olyan torlódás alakuljon ki, mint a járvány tavaly őszi negyedik hulláma idején.



Közben az ötödik hullám meredeken ível fel: Romániában csütörtökön megközelítette a tízezret a napi esetszám. Az utóbbi 24 órában diagnosztizált 9785 új fertőzött csaknem 240 százalékkal haladja meg az utóbbi két hét átlagát, a 34 újabb haláleset pedig több mint tíz százalékkal magasabb a kéthetes mozgóátlagnál. Az egészségügyi rendszer terhelése csaknem 40 százalékkal emelkedett egy hét alatt: csütörtökön 3272 koronavírus-fertőzöttet kezeltek kórházban. Az intenzív terápián ápolt súlyos esetek száma egy hét alatt tíz százalékkal, 441-re emelkedett.