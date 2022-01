Koronavírus-járvány

Kreml: Moszkva a járvány újabb hullámára készül

Az orosz hatóságok arra készülnek, hogy a koronavírus omikron változatának terjedése miatt megugrik a Covid-19-megbetegedések száma az országban - jelentette ki Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő újságíróknak szerdán Moszkvában.



"A számok nagyon magasak lesznek, ez ennek az omikron vírusmutánsnak a sajátossága. Ugyanakkor előzetes adataink vannak arról, hogy a betegség enyhébb lefolyású, ami valószínűleg lehetővé teszi az egészségügyi rendszer terheinek csökkentését, de így is szükség lesz egy tisztességes biztonsági tartalékra" - mondta.



Peszkov szerint még nem dőlt el, hogy szükség lesz-e újabb zárlat vagy kényszerszabadság bevezetésére az omikron vírusmutáns miatt, de az már most világos, hogy a járvány leküzdéséhez védőoltásra van szükség.



Vlagyimir Putyin orosz elnök a kormány tagjaival folytatott szerdai tanácskozáson a járvány várható felerősödésével kapcsolatban azt hangoztatta, hogy erre fel kell készíteni a kórházi hálózatot és az ipart, valamint ki kell terjeszteni a tesztelést és az oltási műveletet. Nem részletezett adatokra hivatkozva azt állította, hogy az orosz Szputnyik V oltóanyag az omikron mutáns ellen "talán hatékonyabb", mint a világszerte alkalmazott többi vakcina.



Hasonlóképpen a SARS-CoV-2 omikron variánsának legjobban ellenálló vakcinának nevezte a Szputnyik V-t a Rosszija 24 hírtelevíziónak nyilatkozva Alekszandr Gincburg, az oltóanyagot kidolgozó Gamaleja Központ igazgatója is. Az akadémikus szerint a Szputnyik V nagyobb változatosságot mutat az oltás által termelt antitestek tekintetében, mint az amerikai Pfizer és Moderna vakcinái.



Mint mondta, a járványügyi szakemberek véleményére alapozva két héten belül eldől, hogy szükség van-e a Szputnyik V-nek az omikronhoz való igazítására. Gincburg szerint a laboratóriumi tesztek alapján ez nem szükséges.



Putyin értékelése szerint egyébként az országnak még "pár hete" van arra, hogy felkészüljön a járvány újabb hullámára. Tatyjana Golikova miniszterelnök-helyettes ígéretet tett rá, hogy a kormány a hét végig kidolgozza azokat az intézkedéseket, amelyeket a helyzet rosszabbra fordulása esetén kell majd bevezetni.



Golikova azt mondta, hogy az Oroszországban észlelt omikron fertőzéses esetek száma elérte a 698-at. Kedden Anna Popova tisztifőorvos, az orosz fogyasztóvédelmi és egészségügyi felügyelet (Roszpotrebnadzor) vezetője még 305 esetről beszélt.



A miniszterelnök-helyettes szerint a járvány új hullámával elsőként Moszkvának kell megbirkóznia. Ez egybecseng Moszkva polgármestere, Szergej Szobjanyin keddi prognózisával, amelynek értelmében a betegség előfordulása a következő 7-10 napban jelentősen megnövekszik a fővárosban.

Golikova elmondta, hogy a Covid-19 előfordulása több héten át csökkenő tendenciát mutatott. Ugyanakkor azt is elismerte, hogy az adatok "nem egészen reálisak", mivel a vizsgálati lefedettség csökkent, a tesztelések száma a vasárnapig tartó újévi ünnepek alatt az ország 85 régiójából 66-ban a normális szint alá esett vissza.



Az orosz operatív törzs szerdán közölt adatai szerint az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma 17 946-tal 10 702 150-re emelkedett. A napi növekmény 0,17 százalék, a tünetmentes esetek aránya 14,8 százalék. Popova egy keddi tanácskozáson úgy vélekedett, hogy az események kedvezőtlen alakulása esetén a napi növekmény akár hatjegyű is lehet.



Az új koronavírusos fertőzés következtében egy nap alatt 745-en vesztették életüket, ezzel a halálos áldozatok száma immár 318 432-re nőtt Oroszországban. A felépültek száma 26 346-tal 9 758 364-re gyarapodott. Az országban 625 354 aktív esetet tartanak nyilván.



Oroszországban a járvány kezdete óta több mint 244,3 millió, az elmúlt napon pedig 448 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával jelenleg 849 565 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.



Golikova szerdai közlése szerint a kollektív védettség szintje 63,2 százalékos, négy régióban - Szevasztopolban, Szentpéterváron, Karéliában és Csukcsföldön - pedig meghaladja a 80 százalékot. 12 régióban az ünnepi vakáció alatt csökkent a kollektív immunitás szintje.



Peszkov szerdán azt is elmondta, hogy a Kreml nem készül távmunkára átállni az omikron vírusmutáns terjedése miatt, de minden szükséges lépést meg fog tenni Putyin elnök "járványügyi biztonsága" érdekében. Cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint február 1-től a védettséget igazoló QR-kód felmutatásához fogják kötni a tömegközlekedés igénybe vételét Oroszországban.