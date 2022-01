Koronavírus-járvány

Ukrajnában a hónap végén felfüggesztik a beoltatlan egészségügyi, közintézményi alkalmazottak munkaviszonyát

Ukrajnában január 31-től felfüggesztik az állásukból azokat az egészségügyi dolgozókat, a közművek és közintézmények alkalmazottjait, akik addig nem veszik fel a koronavírus elleni védőoltásnak legalább az első adagját - figyelmeztetett az egészségügyi minisztérium.



A kelet-európai országban elsőként a pedagógusokat, valamint a központi és a helyi közigazgatásban dolgozókat kötelezték az oltás felvételére, akik tavaly november 8-ig kaptak erre haladékot - emlékeztetett az UNIAN hírügynökség. A határidő letelte után Szerhij Skarlet oktatási miniszter nyilvánosságra hozta, hogy mintegy 2800 pedagógust függesztettek fel az állásából, amiért nem oltatta be magát.



December elején tárcája már arról számolt be, hogy a pedagógusok több mint 90 százaléka felvetette az oltás mindkét dózisát.



Úgyszintén decemberben lépett életbe az a határozat, amely az oltás felvételére kötelezettek körét tovább bővítette, és kiterjesztette ezt a kötelezettséget a központi végrehajtó hatóságok irányításához kapcsolódó vállalkozások, intézmények, szervezetek, a szociális szféra és a stratégiai vállalatok - például a posta és a vasúttársaság - alkalmazottjaira is.



Az ukrán tudományos akadémia szerdán a Facebookon közölte, hogy már elkezdődött Ukrajnában a járvány következő hulláma. Adataik szerint januárban 40 százalékkal nőtt a pozitív PCR-tesztek aránya a december végi napokhoz képest. A tudósok rámutattak arra, hogy a vírus erősen fertőző omikron variánsa miatt a következő időszakban a járvány minden eddiginél gyorsabb terjedésére lehet számítani. Hozzáfűzték, hogy a téli ünnepek és az iskolai tanítási szünet miatt Ukrajnában csak most kezdődik el a járvány újabb fellángolása. Előző nap Ihor Kuzin országos tisztifőorvos, az egészségügyi miniszter helyettese a hónap végére prognosztizálta az újabb hullám kezdetét, és februárra annak tetőzését. Azt is kijelentette, hogy az omikron variáns terjedése miatt az egészségügyi tárca nem készül a korlátozások szigorítására.



Ukrajnában szerdára az azonosított fertőzöttek száma 7117-tel 3 716 988-ra, az elhunytaké 193-mal 97 737-re nőtt. Az aktív betegek száma eközben több mint másfél ezerrel 88 627-re csökkent. Az elmúlt napon 1898 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteget szállítottak kórházba.



A legfrissebb adatok szerint valamely oltás mindkét dózisát eddig 14 098 896-an adatták be maguknak a mintegy 42 millió lakosú országban, további 776 820-an pedig még csak az első adagot vették fel. Harmadik, emlékeztető oltást eddig 41 141-en kaptak. Kedden 106 362 embert oltottak be.