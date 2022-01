Tragédia

Kigyulladt karácsonyfa okozta a több ember életét követelő philadelphiai lakástüzet

Kigyulladt karácsonyfa okozta a 12 ember, köztük 8 gyermek életét követelő lakástüzet az amerikai Pennsylvania állambeli Philadelphiában január 5-én - közölte kedden a helyi tűzoltóság vezetője az előzetes vizsgálati eredményeket ismertetve.



A tűz a reggeli órákban, egy háromemeletes sorház középső emeletén tört ki Fairmount városrészben. A tűzoltóság szerint az eredetileg két családra tervezett, a philadelphiai lakásügyi hatóság tulajdonában lévő épületet túlzsúfolták, 26-an laktak ott.



Ez a katasztrófa, illetve egy másik, vasárnap New Yorkban kitört, tizenhét ember életét követelő tűz aggályokat vetett fel azzal kapcsolatban, hogy az olcsó amerikai bérházak megfelelnek-e a tűzvédelmi előírásoknak.



A philadelphiai épület füstérzékelőiről ellentmondásos értesülések láttak napvilágot. A tűzoltóság korábban arról számolt be, hogy négy füstérzékelő is volt az épületben, de egyik sem működött. Később azt is közölte, hogy a készülékeket utoljára tavalyelőtt ellenőrizték. Dinesh Indala, a philadelphiai lakásügyi hatóság alelnöke ugyanakkor hat készülékről számolt be, amelyek tavaly májusban estek át ellenőrzésen.