Csodával határos kényszerleszállást hajtott végre csecsemővel a fedélzetén egy helikopter

Lezuhant egy csecsemőt a philadelphiai gyermekkórházba szállító orvosi helikopter, amely alig kerülte el a villanyvezetékeket és egy templomot. A fedélzeten tartózkodók mindannyian életveszélyes sérülések nélkül megúszták.



A kedd délután készült helyszíni fotókon egy letört útjelző tábla és a roncsolt helikopter látható, közvetlenül a Drexel Hill United Methodist templom előtt, Upper Darbyban, Philadelphia keleti külvárosában.



Timothy M. Bernhardt, Upper Darby rendőrfelügyelője újságíróknak elmondta, hogy meg akarta rázni a pilóta kezét, amiért sikerült úgy lezuhannia, hogy sem ő maga, sem a személyzet két tagja, sem a csecsemő beteg nem szenvedett súlyos sérüléseket.



"Ez egy csoda, egy abszolút csoda, itt, amit mögöttem látnak" - mondta Bernhardt.



"Áldottak vagyunk, mint közösség és mint tűzoltóság" - mondta Thomas Sawyer tűzoltóparancsnok.



A gyermeket egy környékbeli kórházba vitték, miközben a rendőrség igyekezett értesíteni a családot, amely állítólag a közeli Marylandben él. A baleset oka nem ismert. A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) és a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NTSB) közölte, hogy vizsgálatot folytatnak.

