Koronavírus-járvány

Jelentős ütemben csökken az új fertőződések száma Nagy-Britanniában

A kedden ismertetett legfrissebb adatok szerint jelentős ütemben csökken a naponta azonosított új koronavírus-fertőződések száma Nagy-Britanniában. Londoni elemzői számítások szerint most már biztosra vehető, hogy az ország túljutott az omikron vírusvariáns okozta fertőzési hullám tetőzésén.



A brit egészségügyi minisztérium kedd este közzétett új adatsora szerint az elmúlt 24 órában 120 821, az utóbbi egy hétben 1 103 660 koronavírus-szűrés eredménye lett pozitív országszerte.



A heti szám 166 218-cal, 13,1 százalékkal alacsonyabb a múlt kedden zárult egy hétben kiszűrt új fertőződésekénél.



A pozitív szűrési leletek heti száma azzal együtt is csökkent, hogy ugyanebben az egyheti időszakban 1,85 millióval, 18,1 százalékkal több koronavírus-szűrést végeztek, mint a megelőző héten.



A kedden zárult egy hétben 12,1 millióan vetették alá magukat koronavírus-szűrésnek Nagy-Britanniában.



A naponta kiszűrt új fertőződések száma egy hete döntött rekordot: a január 4-én zárult 24 órában 218 724 ember szűrési leletében mutatták ki a koronavírus jelenlétét, vagyis kedden csaknem 98 ezerrel kevesebb fertőződést azonosítottak egy nap alatt, mint egy héttel korábban.



A Pantheon Macroeconomics londoni üzleti elemzőműhely, amely rendszeresen végez járványügyi modellszámításokat is a piaci szereplők számára, kedd este összeállított friss helyzetértékelésében hangsúlyozta, hogy november 12. óta a kedden zárult egy hét volt az első olyan összehasonlító időszak, amelyben csökkent heti összevetésben számolva az új koronavírus-fertőződések száma Nagy-Britanniában.



A ház kiemelte azt is, hogy a kórházi kezelésre szoruló koronavírus-fertőzöttek számának ugyancsak egyheti összehasonlításban mért növekedési üteme - amely a brit kormány járványügyi intézkedéseinek elsődleges meghatározó tényezője - 2,3 százalékra lassult Angliában; ez december 4. óta a legalacsonyabb heti növekedési ütem.



A Pantheon Macroeconomics elemzői hangsúlyozzák: a kórházi kezelést igénylő megbetegedések száma mindig késleltetéssel követi az újonnan azonosított koronavírus-fertőződésekét, így bizonyossággal várható, hogy a Covid-19 betegséggel kórházba szállított páciensek száma is hamarosan egyértelmű csökkenésnek indul.



Mindez azt jelzi, hogy az omikron koronavírus-variáns által okozott mostani nagy-britanniai fertőzési hullám már tetőzött, és az újonnan kimutatott napi fertőződési számok mostantól meredek ívben csökkenni kezdenek - áll a cég keddi elemzésében.