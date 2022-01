Koronavírus-járvány

Rekordmagas a kórházba szállított betegek száma az Egyesült Államokban

Az NPR szerint a koronavírusos betegek jelenleg az amerikai kórházak intenzív osztályos ágyainak mintegy 30 százalékát foglalják el. 2022.01.11 19:15 MTI

Új rekordot döntött a kórházba szállított betegek száma az Egyesült Államokban a koronavírus omikron-változatának rendkívül gyors terjedése miatt: a héten 145 982 amerikai fertőzöttet szállítottak kórházba - jelentette az NPR közszolgálati rádió kedden.



Az amerikai közszolgálati rádió tudósítása szerint ez magasabb szám, mint amelyet 2021. januárjában regisztrált a washingtoni egészségügyi és emberi erőforrások minisztériuma. A tárca 5400 amerikai kórház folyamatos adatszolgáltatása alapján állítja össze a statisztikáit.



Az NPR szerint a koronavírusos betegek jelenleg az amerikai kórházak intenzív osztályos ágyainak mintegy 30 százalékát foglalják el, és a SARS-CoV-2 vírussal fertőzött, kórházba szállított gyermekek száma is a legmagasabb a világjárvány kitörése óta.



A rádió emlékeztetett rá, hogy a rekordmagas számok világosan mutatják, milyen gyorsan terjedt el az országban a vírus omikron-variánsa: a több mint 700 ezer napi új fertőzés is új csúcsot jelent.



A kutatók és az egészségügyi dolgozók is arra figyelmeztetnek, hogy a túlzsúfolt kórházakban elkerülhetetlenül emelkedni fog a halálesetek száma, mivel a kórházi dolgozók nem tudják biztosítani mindenkinek a megszokott ellátást.



Az amerikai kórházak a keleti parti Maryland államtól az ország közepén fekvő Missouri államig mindenhol túlzsúfoltak, és a koronavírusos kórházi betegek száma már meghaladta vagy megközelítette a korábbi rekordértékeket. A tagállamok és a kórházak vezetői és dolgozói egyre komolyabb járványügyi figyelmeztetéseket adnak ki.



"Közelebb vagyunk egy válsághelyzethez, mint bármikor korábban" - nyilatkozta Dr. John Lynch, a nyugati parti Seattle-ben működő Washingtoni Egyetem orvoskarának munkatársa egy minapi sajtótájékoztatón.



Maryland állam kormányzója, Larry Hogan veszélyhelyzetet hirdetett ki a tagállamban, és a múlt héten kijelentette: a következő hetek "a járvány kitörése óta a legnehezebb időszakot" fogják jelenteni.



Az arizonai egészségügyi dolgozók arra figyelmeztetik a tagállam vezetését, hogy az állami egészségügyi rendszer az "összeomlás szélére" került.



"Több olyan esetünk is volt, hogy a betegek keringése összeomlott, nagyon rosszul lettek és néhányan meg is haltak a váróteremben" - mondta el Dr. Bradley Dreifuss, az Arizona állambeli Tucsonban dolgozó kórházi sürgősségi szakorvos újságíróknak.



A tagállami kormányzók országszerte több helyen mozgósították a Nemzeti Gárda (NG) tagjait, hogy megerősítsék a túlterhelt kórházakat, így a Nemzeti Gárda főhadiszállásának otthont adó Ohio államban is.



"A kórház csordultig van betegekkel" - jelentette ki Dr. Kristin Englund, a Clevelandi Klinika fertőző betegségekkel foglalkozó szakorvosa. "Az intenzív osztályunk megtelt, és a hagyományos kórházi ágyaink is tele vannak páciensekkel, nagyon sok közülük koronavírusos" - mondta Englund doktornő.

Az egyetlen reménysugár, hogy más országok tapasztalataihoz hasonlóan az Egyesült Államok adatai is azt mutatják, hogy a vírus omikron változata kevésbé súlyos tüneteket okoz, mint a korábbi delta-variáns - állapította meg az NPR. Hozzátette: egyes amerikai kórházakban azt tapasztalták, hogy már kevesebb koronavírusos betegnek van szüksége intenzív osztályon történő ellátásra vagy lélegeztetőgépre, mint korábban.