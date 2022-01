Olaszország

Bevándorló gyökerű fiatalokat állítottak elő a szilveszteri milánói zaklatások ügyében

Tizennyolc külföldi és bevándorló gyökerű és olasz állampolgárságú fiatal, közöttük három kiskorú otthonában tartottak házkutatást, miután a szilveszter éjszaka a milánói Dóm-téren elkövetett csoportos szexuális erőszak gyanúsítottjaiként azonosították őket - közölte a milánói ügyészség kedden.



A fiatalok ellen súlyos testi sértés, valamint rablás vádjával is vizsgálat indult.



Külföldi, vagy észak-afrikai származású, és olasz állampolgársággal rendelkező személyekről van szó, a legfiatalabb közöttük 15 éves, a legidősebb 21. Hárman tizennyolc év alattiak, ezért a milánói ügyészség elrendelte házkutatáshoz a milánói kiskorúak bírósága engedélyére is szükséges volt.



A milánói rendőrség és a torinói idegenrendészet munkatársai végezte házkutatások felvételeit az olasz sajtó is közölte. A felvételeken látható az a piros dzseki is, mely többször szerepel a december 31-én éjszaka a milánói Dóm-téren készített amatőr videó-felvételeken.



A fiatalokat a közösségi oldalakon is közölt felvételek alapján, valamint az utcai hatósági térkamerák arcfelismerő programjaival azonosították. Sajtóinformációk szerint néhányan közülük büntetett előéletűek.



A nyomozást vezető milánói ügyészség hétfőn közölte, hogy az áldozatok száma kilencre emelkedett. Fiatal nőkről van szó, közöttük van két német turista is. Ők a hazatérésük után, Németországban tettek feljelentést január első napjaiban.



Az áldozatok az év utolsó éjszakáját a milánói Dóm-téren akarták tölteni az ünneplő tömeggel. Beszámolók szerint egy tizenöt-harminc fős, arabul is beszélő férfiakból álló csoport támadta meg őket. Az egyik áldozat azt állította, hogy a rendőrök látták az esetet, mégsem segítettek nekik.



Az a 19 éves olasz egyetemista lány, akiről az interneten terjedt felvételek is láthatók, hétfő este egy olasz televíziós műsorban számolt be a történtekről. Úgy emlékezett vissza, hogy barátnőjével körbevették, fogdosták egész testét, melltartóját letépték, és majdnem teljesen le is vetkőztették. Hozzátette, az mentette meg, hogy szoknyája alatt a hideg miatt nadrágot viselt. Többször a földre esett, attól félt, agyon is tapossák. A felvételeken jól látszik, hogy a lány, miután ki tudott szabadulni támadói gyűrűjéből, a milánói Dóm-téren barátnőjével zokogva számolt be a rendőröknek a történtekről.