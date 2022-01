Hadsereg

Egy héten belül már a második rakétát lőtte ki Észak-Korea

Becslések szerint a rakéta több mint 700 kilométert tett meg, és repülése során a 60 kilométeres magasságot is elérte. 2022.01.11 09:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Észak-Korea kedd hajnalban újabb rakétát lőtt ki a tengerbe, keleti irányban - jelentette be a dél-koreai vezérkari főnökök egyesített bizottsága, és arra emlékeztetett, hogy kevesebb mint hét nap alatt ez Phenjan második rakétatesztje.



A hírre összehívták a dél-koreai nemzetbiztonsági tanácsot is, melynek tagjai ismét felszólították Phenjant, térjen vissza a leszerelési tárgyalásokhoz.



A dél-koreai hadsereg részéről nem zárták ki, hogy a hajnalban kilőtt rakéta fejlettebb, mint az, amelyeket Phenjan múlt hét szerdán indított; becslések szerint a rakéta több mint 700 kilométert tett meg, és repülése során a 60 kilométeres magasságot is elérte.



Tiltakozását fejezte ki Tokió is: Macuno Hirokazu japán kormányszóvivő hangsúlyozta, hogy a rakétakilövések nemcsak a szigetország, de az egész térség stabilitását veszélyeztetik.



Kisida Fumio japán miniszterelnök újságíróknak azt mondta, fokozott figyelemmel követik az észak-koreai katonai műveleteket, és utasította az érintett minisztériumokat, gyűjtsenek össze minden információt a rakétakísérletekről, egyúttal tegyenek meg mindent a Japán térségébe lépő hajók és repülőgépek biztonságáért.



Az amerikai hadsereg indiai-csendes-óceáni parancsnoksága közleményben szintén hangsúlyozta, hogy a rakétakísérletek nem szolgálják a régió biztonságát.



Észak-Korea csütörtökön azt állította, hogy hiperszonikus rakétával hajtott végre kísérletet, és a rakéta pontosan el is találta a 700 kilométeres távolságban kijelölt célpontot. A KCNA állami hírügynökség szerint a rakéta 120 kilométeres távolságban oldalirányú mozgást is végzett. Elemzők szerint ez azt jelzi, hogy sikerült javítani a rakéta manőverezhetőségén, ami megnehezíti az elfogását.



A hiperszonikus rakétákat gyakran forradalmi újításként emlegetik, mert viszonylag alacsony magasságban repülnek, és a hangsebesség ötszörösét képesek elérni, azaz óránként nagyjából 6200 kilométert tudnak megtenni. Elfogásuk éppen ezért igen nehéz a légvédelmi rendszerek számára



A múlt heti tesztet több ország ENSZ-nagykövete közös közleményben ítélte el, Linda Thomas-Greenfield, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete pedig arra figyelmeztetett, hogy az ilyen jellegű fegyverkísérletek nem pusztán az észak-koreai hadsereget erősítik, de az illegális fegyverkereskedelem terén is nagyobb mozgásteret adnak Phenjannak.



Thomas-Greenfield felszólította a nemzetközi közösséget, tartsák be a Phenjanra kirótt szankciókat, Észak-Koreát pedig arra ösztökélte, hogy hagyjon fel rakétakísérleteivel, térjen vissza a tárgyalóasztalhoz.



Phenjan többször hangoztatta, hogy kész a tárgyalásokra, amennyiben Washington feloldja a büntetőintézkedéseket, illetve felhagy a térségben végzett hadgyakorlataival.