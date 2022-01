Szerencsejáték

Már az év elején kirabolták, majd történelmet írt, annyi pénzt nyert

Szerencsés fordulatot vett Amy Schneider számára az élet, amikor a kaliforniai nő hatalmas összeget nyert a Jeopardy! játékban, mindössze napokkal azután, hogy kirabolták. Ezzel ő lett az ikonikus műsor közel hat évtizedes futamidejének egyik legsikeresebb versenyzője.



Schneider 42 ezer dollárt keresett a pénteki, 28. egymást követő győzelme során, amivel össznyereménye 1 019 001 dollárra emelkedett. A nyereménynek köszönhetően ő mindössze a negyedik versenyző, valamint az első nő és az első transznemű személy, aki több mint 1 millió dollárt nyert az alapszakaszban.



"Csodálatos érzés, furcsa érzés" - mondta a játék után Schneider, aki szoftvermérnökként dolgozik Oaklandben. "Nem gondoltam volna, hogy valaha is ilyen összeg fog a nevemhez kötődni".



A győzelemre napokkal azután került sor, hogy Schneider tweetelt, hogy kirabolták, elvesztette a telefonját és a hitelkártyáit.



Szilveszterkor pedig egy üzenetet hagyott, amely nyilvánvalóan a transzfób megjegyzéseket tevő embereknek szólt.



"Szeretném megköszönni mindazoknak az embereknek, akik időt szakítottak arra, hogy ebben a zsúfolt ünnepi időszakban elérjenek és elmagyarázzák nekem, hogy valójában férfi vagyok" - tweetelte Schneider. "Mindegyikőtök az első ember, aki valaha is elmondta ezt a nagyon okos megállapítást, ami korábban egyszer sem fordult meg a fejemben".



Az ikonikus kvízműsorban, amelyet először 1964-ben mutattak be az NBC-n, a versenyzők pénzt keresnek vagy veszítenek azzal, hogy a kiválasztott kategóriák kérdéseire válaszolnak. Aki a leggyorsabban megnyomja a csengőgombot, az válaszolhat először.



2004-ben Ken Jennings volt az első játékos, aki 30 egymást követő játék megnyerése után több mint 1 millió dollárt keresett.