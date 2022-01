Koronavírus-járvány

Ha sima maszkot viselve megy ide, komoly bírságra számíthat

Romániában szombattól a lakáson kívül mindenütt kötelezővé válik az egészségügyi védőmaszk viselése, a textilből készült maszkokat azonban már nem fogadják el, aki ilyet visel, az ugyanúgy bírságra számíthat, mint az, aki egyáltalán nem takarja el orrát és száját - figyelmeztetett pénteken Lucian Bode belügyminiszter.



A bukaresti kormány január 8-tól kezdődően újabb 30 napra meghosszabbította a veszélyhelyzetet, és az omikron vírusvariáns gyors terjedésére, a fertőzöttek számának gyors emelkedésére hivatkozva ismét kötelezővé tette a sebészeti vagy az FFP-2-es szűrővel ellátott, orrot és szájat eltakaró, légzésvédő maszkok viselését a nyílt és zárt közterületeken.



A belügyminiszter szerint az intézkedés betartását ellenőrző rendőrök azokra is 2500 lejig (180 ezer forint) terjedő bírságot szabhatnak ki, akik textilből vagy műanyagból készült maszkkal mennek közösségbe, vagy a maszkot szabálytalanul viselik.



Romániát elérte a világjárvány ötödik hulláma, és a korábbi mutánsoknál sokkal fertőzőbb omikron vírusvariáns közösségi szinten terjed - jelentette be pénteki sajtóértekezletén Alexandru Rafila egészségügyi miniszter. A tárcavezető szerint az esetszámok gyors emelkedése már a kórházakban is érezteti hatását.



A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) pénteki összegzése szerint az utóbbi 24 órában 5922 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, ami több mint háromszorosa az utóbbi két hét átlagának. Az új esetek csaknem tíz százalékát (528) olyanoknál diagnosztizálták, akik - több mint fél évvel - korábban már átestek a fertőzésen.



Az utóbbi 24 órában 31 koronavírusos beteg hunyt el: ez megfelel az utóbbi időszak átlagának. A halálos áldozatok száma egyelőre nem kezdett emelkedni.



A kórházi kezelésre szoruló fertőzöttek száma - a január elsejei 2249-es mélyponthoz képest - 2452-re emelkedett, közülük 404 súlyos beteget ápolnak intenzív terápián.