Első körben elfogadták azt a törvényt, amellyel Macron 'kifejezetten bosszantani szeretné az oltatlanokat'

A francia nemzetgyűlés első olvasatban elfogadta csütörtökön a kormány törvénytervezetét, amelynek értelmében a koronavírus elleni védettségi igazolás január 15-én oltási igazolássá alakul át.

A javaslatot a jobboldali ellenzéki többségű szenátus a jövő héten vitatja meg a végszavazás előtt, és a Köztársaságiak már jelezték, hogy az államtanácsnál kívánják megtámadni a szöveget.



A javaslatot a jelenlévő képviselők közül 214-en támogatták, elsősorban a kormánypártból, 93-an szavaztak ellene, 27-en tartózkodtak.



Az ellenzéki Köztársaságiak és a szocialisták tagjai nem egységesen szavaztak, a Marine Le Pen vezette Nemzeti Tömörülés és a Jean-Luc Mélenchon által irányított radikális baloldal nem támogatta a tervezetet.



A vírussal szembeni védettséget igazoló dokumentumot (oltási igazolást vagy 24 óránál nem régebbi negatív tesztet) jelenleg a legalább ötven főt fogadó nyilvános helyeken kötelező bemutatni, így a vendéglátóipari helyiségekben, beleértve a teraszokat is, a vonatokon és a távolsági buszokon, a sportlétesítményekben, a kórházakban, valamint a kulturális intézményekben, mozikban, színházakban, koncerttermekben.



Január 15-étől - a törvénytervezet értelmében - ezekre a helyekre kizárólag a három oltást kapók léphetnek be szabadon, az egy vagy két oltási adaggal rendelkezőknek negatív tesztet is fel kell majd mutatniuk az oltási igazolásuk mellett, az oltatlanok pedig a szolgáltatásokat nem vehetik igénybe.



A tervezet 12 éves kortól írja elő az igazolás használatát, de az ellenzéki képviselők javaslatára az iskolai rendezvényekhez csak 16 éves kortól lesz kötelező az oltási igazolás.



A Köztársaságiak egy része kifogásolta, hogy a szöveg lehetővé teszi a vendéglátóhelyeknek a személyazonosság ellenőrzését, amennyiben "komoly ok" van azt gyanítani, hogy valaki visszaél az oltási igazolással. Emiatt a jobbközép párt jelezte, hogy a törvény elfogadása után mindenképpen az alkotmánytanácshoz fordul.



A nemzetgyűlésben a szöveg vitáját többször is fel kellett függeszteni, miután Emmanuel Macron államfő keddi interjújára hevesen reagáltak a képviselők.



"Kifejezetten bosszantani szeretném az oltatlanokat. Folytatjuk is, a végsőkig. Ez a stratégia" - jelentette ki a köztársasági elnök a Le Parisien című napilapnak adott interjúban a parlamenti vita kapcsán.



"Nem zárom őket börtönbe, nem kötelezem őket erővel az oltásra. Tehát meg kell nekik mondani: január 15-étől nem mehetnek többet étterembe, nem fognak tudni beülni egy kávéra, nem mehetnek többet színházba, moziba" - tette hozzá.



Az intézkedéssel a kormány célja, hogy a koronavírus gyorsan terjedő omikron variánsa miatt nyomást gyakoroljon arra a csaknem 5 millió emberre - az oltásra jogosultak 9 százalékára -, aki még nem kérte a koronavírus elleni oltást.