Koronavírus-járvány

Izraelben megszüntetik az utazási tiltólistát

A tiltólistán a különösen fertőzöttnek tekintett Egyesült Államok, és hét másik, koronavírus-fertőzés szempontjából kockázatosnak nyilvánított ország szerepelt, amelyekbe tilos volt belépni. 2022.01.06 19:23 MTI

Izrael megszünteti az utazási tiltólistát, az izraeliek bárhova utazhatnak, és az érvényes oltási igazolvány birtokában nem kell hét napra karanténba vonulniuk - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet csütörtökön.



A tiltólistán a különösen fertőzöttnek tekintett Egyesült Államok, és hét másik, koronavírus-fertőzés szempontjából kockázatosnak nyilvánított ország szerepelt, amelyekbe tilos volt belépni. De Nachman As, az egészségügyi minisztérium igazgatója csütörtökön bejelentette e korlátozás eltörlését is.



As kijelentette, hogy a jelenlegi, magas izraeli fertőzési adatok nyomán már nincs értelme az Egyesült Államokra, az Egyesült Királyságra, az Egyesült Arab Emírségekre, Etiópiára, Törökországra, Tanzániára és Svájcra érvényes megkülönböztetésnek.



As a közszolgálati rádiónak nyilatkozva ezt azzal magyarázta, hogy a jelenlegi, mintegy 72 ezer aktív koronavírusos betegnek kevesebb, mint öt százaléka kapta el külföldön a fertőzést.



A döntés éjféltől lép életbe, miután megszavazzák a kormány tagjai.



Az Izraelbe hazatérőknek továbbra is érvényes negatív tesztet kell felmutatniuk, mielőtt felszállnának a repülőgépre, és újabb tesztelést kell vállalniuk Izraelbe érkezésük után a tel-avivi Ben Gurion repülőtéren. Az enyhítés mellett a minisztérium hangsúlyozta, hogy továbbra sem tanácsos külföldre utazni, mert számos ország fertőzöttebb, mint Izrael. Előzőleg már hétfőn feloldották több ország, köztük Magyarország meglátogatásának tilalmát.