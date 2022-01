Koronavírus-járvány

Olaszországban az 50 évnél idősebbeknek kötelező az oltás

Az olasz kormány azonnali hatállyal kötelezővé tette az új típusú koronavírus elleni védőoltás felvételét minden, 50 év fölötti személynek - derül ki a hivatalosan szerda este közzétett rendeletből.



Az érintetteknek június 15-ig kell beadatniuk a vakcinát.



Európában Olaszországban szedte - az Egyesült Királyság után - a legtöbb halálos áldozatot a koronavírus; több mint 138 ezren haltak bele a vírus okozta betegség szövődményeibe.



Mario Draghi kormánya az egészségügyben és az oktatásban dolgozók számára már korábban kötelezővé tette az oltás felvételét, és korábban a zárlat feloldásakor, tavaly októberben, az olaszok már csak úgy térhettek vissza munkahelyeikre, ha megkapták az oltást, vagy friss negatív teszttel rendelkeznek.



A szerdai rendelet értelmében az 50 évnél idősebbeknek február 15-től nem lesz elegendő a teszt a jelenléti munkavégzéshez, csak oltással mehetnek majd dolgozni. Egyelőre nem világos, hogy milyen szankciókra kell számítania annak, aki nem tesz eleget az előírásnak. A korábbi szabályok értelmében az oltatlan és teszteletlen munkavállalókat fizetés nélküli szabadságra lehetett küldeni.



"Ezeknek az intézkedéseknek a célja, hogy kórházaink jól tudjanak működni, nyitva maradhassanak az iskolák és folytatódhassanak az üzleti tevékenységek" - fogalmazott az olasz kormányszóvivő.



A jobboldali Liga nem ért egyet a szabállyal, amelyet tudományosan megalapozatlannak nevezett, arra hivatkozva, hogy a kórházban lévők döntő többsége jóval 60 év fölötti. Az eredeti előterjesztés értelmében kitiltották volna az oltatlanokat a közhivatalokból, a nem alapvető árucikkeket kínáló üzletekből, bankokból és postahivatalokból, továbbá a fodrászatokból is, de ezt végül úgy módosították, hogy ezeket a szolgáltatásokat negatív teszttel is igénybe lehet venni.



Európában Ausztria készül a legszélesebb körben elrendelni a kötelező oltást. Ott jövő hónaptól minden, 14 év felettinek kötelező lesz beoltatnia magát. Görögországban a 60 évnél idősebbeknek kell felvenniük a vakcinát január 16-tól.



Olaszországot a többi európai országhoz képest később érte el a koronavírus omikron variánsa, de az esetszámok az elmúlt hetekben folyamatosan emelkednek. Szerdán csaknem 190 ezer új fertőzöttet diagnosztizáltak, amire korábban nem volt példa.



Szerdán 231, kedden 259 ember halt meg a vírus okozta Covid-19 betegségben Olaszországban.



Az olaszok csaknem háromnegyede már az oltás mindkét adagját felvette, 35 százalékuk pedig már az emlékeztető, harmadik oltást is megkapta.