Kazah tüntetések

Tüzet nyitottak a katonák a kazahsztáni zavargások feltételezett okozóira

Tüzet nyitottak csütörtökön katonák azokra, akik feltételezésük szerint a zavargásokat szítják Almati főterén a TASZSZ orosz hírügynökség jelentése szerint. A katonák ezt megelőzően hangosbemondón a tér elhagyására szólítottak fel, és figyelmeztették a zavargások résztvevőit, hogy ellenkező esetben tüzet nyitnak.



A tájékoztatás szerint a katonák autókat is célba vettek. Szemtanúk elmondták, hogy több hangos robbanást is hallottak a tüntetés helyszíne felől, a lövöldözés pedig mintegy negyedórán át tartott.



A kazahsztáni tüntetések január 2-án kezdődtek az ország délnyugati részén fekvő Mangisztau régióbeli Zsanaozenben és Aktauban, ahol a lakosok a cseppfolyósított gáz árának emelkedése ellen tiltakoztak. A zavargások kedden átterjedtek a többi között az ország legnagyobb városára, Almatira is. A kazah kormány lemondott, szerdán este az ország egész területén rendkívüli állapotot hirdettek ki.



A kazah hatóságok azt közölték, hogy Almatiban és több más városban "fosztogatók garázdálkodnak, akik bankokat, éttermeket, kávéházakat és boltokat rabolnak ki".



Az összecsapásokban az egészségügyi minisztérium szerint már több mint ezren megsebesültek, 62 ember állapota súlyos. Hivatalos tájékoztatás szerint a biztonsági erők 13 tagja meghalt, a kazah állami televízió pedig azt közölte, hogy két rendőrt lefejeztek.



A belügyminisztérium arról tájékoztatott, hogy mind ez idáig 2000 embert tartóztattak le.



Kaszim-Zsomart Tokajev elnök szerdán bejelentette, hogy segítségért fordult az Oroszország vezette, több volt szovjetköztársaságot tömörítő katonai szövetség, a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete államfőihez az országát fenyegető "terrorveszély" ellen.