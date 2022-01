USA

Rasmussen: csökken az amerikaiak FBI-ba vetett bizalma

A valószínű szavazó amerikai állampolgárok 46 százaléka egyetért azzal a megállapítással, hogy a Szövetségi Nyomozó Iroda Joe Biden amerikai elnök "személyes Gestapója". 2022.01.06 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Csökken az amerikaiaknak a Szövetségi Nyomozó Irodába (FBI) vetett bizalma, derül ki a Rasmussen közvélemény-kutató friss felméréséből.



A 1000 valószínű választó megkérdezésével, december végén telefonon készített kutatás szerint 2020 májusában még a megkérdezettek 60 százaléka volt kedvező véleménnyel a bűnüldöző szervről, míg most ez az arány már csak 46 százalék; köztük 15 százalék, aki úgy válaszolt, hogy nagyon kedvező a véleménye az FBI-ról. A relatív többség, 47 százalék véleménye negatív a szervezetről; 26 százalék egyenesen azt mondta, hogy nagyon rossz a véleménye az FBI-ról. A kutatás hibahatára 3 százalék.



A Breitbart jobboldali hírportál a kutatásból azt emeli ki, hogy a valószínű szavazó amerikai állampolgárok 46 százaléka egyetért azzal a megállapítással, hogy a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) Joe Biden amerikai elnök "személyes Gestapója".



A kijelentést Roger Stone, Donald Trump előző elnök korábbi tanácsadója tette. Mint fogalmazott, az FBI élén "politikai verőlegények" csoportja áll, akik Biden "személyes Gestapójaként" használják a hivatalt. Ezzel még a demokrata párti szavazók 30 százaléka is egyetért. A republikánusok között csaknem a megkérdezettek kétharmada értett egyet a megállapítással, és a politikailag nem elkötelezett válaszadók között is 47 százalék azok hányada, akik így gondolják.



A kutatásból az is kiderül, hogy Christopher Wray FBI-igazgató megítélése is romlott. Jelenleg a megkérdezettek mindössze 26 százaléka véli úgy, hogy Wray függetlenül vezeti a nyomozó irodát, és 50 százalék azt gondolja, hogy Joe Biden befolyásolja a döntéshozatalban. Wrayt egyébként 2017-ben Trump nevezte ki az FBI élére. Nem sokkal kinevezése után még fordított arányokat mutattak a felmérések; 2017 májusában 53 százalék tartotta az igazgatót függetlennek, és 26 százalék gondolta azt, hogy az elnök irányítja.



A relatív többség szerint egyébként Wray nem végez se jobb, se rosszabb munkát elődjeinél. A felmérés szerint a megkérdezettek 37 százaléka van ezen az állásponton. 25 százalékuk szerint rosszabb FBI-igazgató, mint elődei, és mindössze 10 százalékuk véli úgy, hogy jobban végzi a dolgát, mint a hivatal korábbi első emberei.



A Breitbart azt írja, hogy politikai irányultság szerint nagy eltérés figyelhető meg az FBI megítélésében. A demokrata párti szavazók 63 százalékának kedvező benyomása van a nyomozó irodáról, míg a republikánus szimpatizánsok és a nem elkötelezettek 38, illetve 35 százaléka van így ezzel. Az ö körükben 56 és 57 százalék az FBI-ban nem bízók aránya.

A felmérést azt követően készítette a Rasmussen, hogy novemberben szülők tömegei tiltakoztak - a többi között a washingtoni Capitolium épülete előtt is - amiatt, hogy kiskorú gyermekeknek a szülők tudta nélkül a homoszexualitásról tartottak "érzékenyítő" foglalkozásokat egyes iskolákban. A tüntetések után Merrick Garland igazságügyi miniszter arra utasította az FBI-t, hogy figyelje meg a tüntető szülőket. Az ügyben Garland minisztert meghallgatásra idézték be a kongresszusba.