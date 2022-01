Koronavírus-járvány

Már 15 ezer fölött a napi új fertőzöttek száma Izraelben, változtatnak a tesztelésen

Már 15 ezer fölött volt szerdán az újonnan azonosított koronavírusos fertőzöttek száma Izraelben - közölte honlapján az izraeli egészségügyi minisztérium csütörtökön. A tesztelési kapacitás túlterheltsége miatt a tárca új szabályozást adott ki, amely szerint a kevésbé veszélyeztetett csoportokat antigén gyorstesztekkel szűrik.



Több mint 200 ezer szerdán elvégzett teszttel 16 115 új fertőzöttet azonosítottak. A pozitívnak bizonyultak aránya tovább emelkedett, 7,89 százalékra. Már a második egymás utáni napon született újabb rekord Izraelben az eddigieknél sokkal fertőzőbb omikron vírusváltozat nyomán a koronavírusjárvány 2020-as megjelenése óta.



Az R fertőzési együttható is folyamatosan kúszik felfelé, jelenleg 1,99, vagyis 100 fertőzött 199-nek adja át a vírust, s ez a járvány további viharos terjedését jelzi.



Az egészségügyiek már csak nehezen tudnak megbirkózni a tesztelések magas számával, ezért a minisztérium új szabályozása csak a veszélyeztetett csoportok tagjainak és a 60 éven felülieknek biztosítja a PCR-tesztet, a lakosság más részeiben antigén gyorstesztekkel fogják kiszűrni a vírushordozókat.



A kórházakban ápolt Covid-betegek száma is tovább emelkedett, 307-re, közülük 134-en vannak súlyos állapotban, és 41-en szorulnak lélegeztetőgép segítségére.



Csütörtökön már 109 "piros", vagyis jelentősen fertőzött települést, 61 közepesen fertőzött, vagyis "narancssárga" helyet és 44 "sárga" települést tartottak nyilván, ahol kismértékben volt jelen a koronavírus, míg 66 hely számított "zöldnek", vagyis alig vagy egyáltalán nem fertőzöttnek.



Tavaly december vége óta 6 604 512 embert (tizenkét évesnél idősebbeket) oltottak már be legalább egyszer a Pfizer/BioNTech vakcinájával, ez az ország lakosságának 71,02 százaléka. Eddig 4 295 564-en vették fel a harmadik oltást, ami a lakosság 46,19 százalékát jelenti.



A járvány megjelenése óta a 9,4 millió lakosú országban 1 440 771 fertőzöttet regisztráltak a hatóságok az egészségügyi minisztérium adatai szerint. Jelenleg Izraelben 72 034 aktív fertőzöttet tartanak nyilván. A SARS-CoV-2 vírus okozta betegségben tavaly február óta 8253-an, az utóbbi hét napban heten haltak meg.