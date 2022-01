Koronavírus-járvány

Horvátországban újabb szigorításokat vezethetnek be az omikron miatt

A koronavírus omikron variánsa már két nappal az első tünetek megjelenése előtt fertőz, ami miatt gyorsan terjed, és ezért nagyon fontos az alapvető védekezési intézkedések betartása - mondta Andrej Plenkovic horvát kormányfő a kabinet szerdai ülésén, utalva arra, hogy az omikron megjelenése miatt újabb szigorításokat vezethetnek be.



A válságstáb megvizsgálja, milyen intézkedéseket léptethetnek érvénybe, és a következő napokban a hatóságok meghozzák a megfelelő döntéseket - jelezte a kormányfő.



A valamivel több mint négymilliós Horvátországban az elmúlt 24 órában rekordszámú, 8587 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, és a vírus okozta Covid-19 betegségben 32-en hunytak el. Kórházban 1841 beteget ápolnak, közülük 230-an vannak lélegeztetőgépen. Az országban eddig 2 263 058-an kaptak védőoltást, közülük 2 151 091-en már a második adagot is felvették.



A szomszédos Szlovéniában szerdára 4068 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, és hat beteg halt meg. Kórházban 542 beteget ápolnak, közülük 160-an vannak intenzív osztályon. A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 1 251 227-en kaptak védőoltást, közülük 1 191 874-en mindkét adagot felvették.



A ljubljanai egyetem Orvostudományi Karának legfrissebb előrejelzése szerint a járvány az omikron miatt terjed rohamosan, és február elején a napi új fertőzöttek száma elérheti a 9000-et. A megbetegedések ötven százalékát az új vírustörzs okozza. A szlovén kormány várhatóan a hét végéig dönt az újabb szigorításokról.



Horvátországban és Szlovéniában is arra számítottak a szakemberek, hogy az ötödik hullám január közepén indul el. Az ünnepi összejövetelek azonban felgyorsították a vírus terjedését, így az ötödik hullám összeért a negyedik hullám végével, és már a hónap elején ismét emelkedni kezdett a járványgörbe.