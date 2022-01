Koronavírus-járvány

Pozitív lett a lengyel elnök vírustesztje

Pozitív lett Andrzej Duda koronavírus-tesztje, a Covid-19 elleni oltás harmadik adagjával decemberben beoltott lengyel elnök karanténba került, de nincsenek súlyos tünetei - közölte szerdán Pawel Szrot, a varsói elnöki hivatal főnöke.



Andrzej Duda azért végeztetett tesztet, mert a környezetében fertőzések bukkantak fel. Jelenleg orvosi ellenőrzés alatt áll - tudatta Szrot a Twitter közösségi fiókján.



Adam Niedzielski egészségügyi miniszter szerdai sajtóértekezletén elmondta: Lengyelországban feltehetőleg január végén érnek csúcspontjukra az omikron variáns okozta fertőződések. Egy várható újabb járványhullámra készülve jelentősen növelni fogják a kórházi kapacitásokat - jelezte.



Keddi adatok szerint Lengyelországban az omikron okozta 72 fertőzést mutattak ki, ami 2,5 százaléka az összes koronavírus-fertőzésnek.



Annak kapcsán, hogy szerdán a hatóságok mintegy 17 200 új fertőzésről számoltak be a közel 38 millió lakosú országban, Niedzielski elmondta: ez heti összehasonlításban mintegy 10 százalékos növekedést jelent, ami azonban a karácsonyi ünnepek alatt végzett tesztek számával összefüggő "anomáliaként" is értelmezhető. Egy hete az egészségügyi tárca a koronavírus-fertőzések számának csökkenéséről számolt be.



Amennyiben beigazolódna, hogy trendváltás következett be, a kormány a járványügyi intézkedések szigorításáról hozhat intézkedést, jelenleg azonban nincs ilyen döntés - közölte a miniszter.



Lengyelországban utoljára december 15-én szigorítottak az intézkedéseken: ennek értelmében a szolgáltatásokat egyszerre kevesebb beoltatlan ember veheti igénybe, mint korábban, az általános és középiskolákban pedig ezen a héten kötelező a távoktatás.



Varsó szerdán nyilvánosan megszólalt a hollandiai szigorítások ellen vasárnap Amszterdamban tüntető emberekkel szembeni rendőrségi beavatkozás miatt. Sebastian Kaleta igazságügyi miniszterhelyettes közölte: tárcája, tekintettel a soros francia EU-elnökségre, azzal a kéréssel fordult a párizsi igazságügyi minisztériumhoz, hogy tűzze a legközelebbi uniós miniszteri értekezlet napirendjére a hollandiai rendvédelmi erők "brutalitásáról" szóló jelentéseket.