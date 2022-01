Gazdaság

Koszovó megtiltotta a kriptobányászatot az ország energiaválsága miatt

A villamosenergia-válságtól szenvedő Koszovó kormánya megtiltotta az országban a kriptovaluta-bányászást, hogy visszaszorítsa az áramfogyasztást - közölte a Koha Ditore című pristinai napilap szerdán.



A kormány kedden döntött arról, hogy az országot sújtó, évek óta nem tapasztalt mértékű energiaválságot minden eszközzel igyekszik megoldani, így például az óriási energiákat felemésztő kriptobányászat megtiltásával is.



Artane Rizvanolli gazdasági miniszter tájékoztatása szerint a rendvédelmi szervek lecsapnak minden olyan helyre, ahol feltételezhető, hogy kriptobányászat zajlik, de nem a tevékenység visszaszorítása a cél, csak az energiatartalékok védelme.



Koszovóban számos fiatal kezdett kriptovaluta-bányászatba az utóbbi években egyrészt az olcsó villamosenergia miatt, másrészt pedig azért, mert nagyon magas a munkanélküliségi arány az országban, és a fiatalok így tudnak bevételhez jutni.



Koszovó december eleje óta komoly energiagondokkal küzd, hőerőművei többször is meghibásodtak, az országnak pedig nincs pénze arra, hogy a magas energiaimport-árakat állja. Emiatt az országban többször is áramkimaradások voltak az utóbbi hetekben. A kormány december elején 60 napos válsághelyzetet hirdetett, és bejelentette, kénytelen lesz szigorú lépésekkel korlátozni az elektromosenergia-használatot.



Koszovó elektromos energiájának 90 százalékát a szénnel üzemeltetett hőerőművek állítják elő, ezzel viszont az erőművek jelentősen szennyezik a levegőt.