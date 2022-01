Döbbenet

Bizarr neurológiai betegség sújtja a fiatal kanadaiakat

Több tucat olyan fiatalnál, akiknél semmilyen előzménye nem volt, egy új betegség tünetei jelentkeznek, miközben aktivisták és családok a helyi kormányzat eltussolására gyanakodnak.



A New Brunswick-i Vitalité Health Network egyik bejelentője vasárnap a The Guardian című lapnak elmondta, hogy a tünetek között hallucinációk, gondolkodási nehézségek, mozgáskorlátozottság, álmatlanság és gyors fogyás szerepel. A helyi önkormányzat állítólag igyekezett az egyre növekvő számú esetet Alzheimer-kórként vagy más, az időseken kívül szokatlan neurológiai betegségként elutasítani.



Bár a rejtélyes betegség kora tavasszal történt első nyilvános elismerése óta regisztrált esetek hivatalos száma nem mozdult felfelé a 48-ról, több forrás is azt mondta a The Guardiannek, hogy akár 150 ember is elkaphatta a gyorsan terjedő betegséget. Még több fiatal szorul kivizsgálásra, és többen meghaltak.



"Igazán aggódom ezek miatt az esetek miatt, mert úgy tűnik, hogy gyorsan kifejlődnek" - mondta a forrás a lapnak, elismerve, hogy "tartozunk nekik valamilyen magyarázattal".



A betegség egyik legnyugtalanítóbb eleme, hogy milyen keveset tudunk az átviteléről. Legalább kilenc esetben a betegekkel szoros kapcsolatban álló gondozók és mások is hasonló tüneteket mutattak, mint a beteg fél, ami arra utal, hogy a betegség nemcsak könnyen terjed a nem rokon személyek között, hanem környezeti tényezők is közrejátszhatnak. Egyesek a betegséget a Creutzfeldt-Jakob-kórhoz hasonlították, amely egy halálos agyi betegség, amit a prionoknak nevezett, alakzavaros fehérjék okoznak, bár a szűrővizsgálatok állítólag nem hoztak létre megerősített CJD eseteket.



A tartomány igyekezett titokban tartani a megbetegedéseket - az esetcsoport csak tavaly vált nyilvánossá, amikor egy feljegyzés kiszivárgott a médiához, és a kormány ragaszkodott ahhoz, hogy maga a "csoportosulás" csupán a nem összefüggő betegségek csoportosításának "téves diagnózisainak" eredménye. A tisztviselők októberben kijelentették, hogy a nyolc halálos kimenetelű esetet "ismert és egymástól független kórképek" okozták, nem pedig egy közös és ismeretlen betegség. Egy októberben kiadott járványügyi jelentés állítólag kizárta, hogy a probléma magyarázatául bármilyen élelmiszer, viselkedés vagy környezeti kitettség szolgálhatna.



Egy másik, névtelenségét megőrizni kívánó közegészségügyi tudós azonban azt sugallta, hogy a kormány valamit eltitkol. "Az a tény, hogy itt a betegek fiatalabb spektrumáról van szó, nagyon erősen ellene szól annak, ami a jelek szerint New Brunswick kormányának preferált álláspontja - hogy az ebben a klaszterben előforduló eseteket tévesen összevonták".

Tim Beatty, akinek édesapja, Laurie hasonló tünetekkel halt meg, és csak posztumusz nyilvánították Alzheimer-kórosnak, megpróbálja elérni, hogy apja maradványait neurotoxinokra, köztük a betegség feltételezett kiváltó okának számító β-metilamino-L-alaninra (BMAA) vizsgálják. A helyi gazdaság nagyban függ a homárhalászattól, és a The Guardian által idézett tanulmány szerint a vegyi anyag nagy koncentrációban található a homárban. Beatty és más családok, akik szeretteiket vesztették el a rejtélyes betegségben, azt feltételezik, hogy a kormány politikai vagy gazdasági okokból nem hajlandó elismerni a betegségcsoport lehetséges létezését a régióban.



"Ha egy embercsoport összeesküvés-elméleteket akart szaporítani, akkor a kormányunk remekül elősegítette ezt" - mondta Beatty a The Guardiannek. "Csak egy olyan narratívát próbálnak létrehozni a nyilvánosság számára, amit remélik, hogy befogadunk és elsétálunk mellette? Egyszerűen nem értem."