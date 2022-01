Vallás

Több ezer liter szeszt öntöttek a csatornába a tálib hatóságok Kabulban

Mintegy háromezer liter szeszesitalt öntöttek egy kabuli csatornába az afgán hírszerzés ügynökei miután a tavaly augusztusban hatalomra került tálibok szigorúan fellépnek az alkohol árusítása ellen.



A kabuli Hírszerzési Főigazgatóság által a Twitteren vasárnap közzétett videofelvételen maszkot és egyenruhát viselő férfiak kék műanyaghordókból borítják a csatornába a szeszt. Előtte megbilincselt férfiak is láthatók.



"A muszlimoknak tartózkodniuk kell az alkohol előállításától és leszállításától" - mondja a hírszerzés egyik illetékese a videóban.



A hatóság tájékoztatása szerint három embert vettek őrizetbe, de az nem derül ki, hogy mikor volt az akció és mikor semmisítették meg a szeszesitalt.



Az alkohol tartalmú italok árusítása és fogyasztása egyébként az előző kormány alatt is tilos volt, de a tálibok sokkal szigorúbban betartatják ezt az előírást. Augusztus 15-e, azaz hatalomra kerülésük óta megszaporodtak a razziák, köztük a kábítószer-fogyasztók elleni fellépések is.