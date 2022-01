Ledöntötték és lefejezték a hivatalban lévő elnök szobrát - képek

Néhány nappal azután, hogy a polgármester leleplezte, ledöntötték Andres Manuel Lopez Obrador mexikói elnök szobrát az ellenzékhez erősen kötődő Atlacomulco településen.



A szobrot csütörtökön leköszönő Atlacomulco polgármestere, Roberto Tellez Monroy vezetésével ünnepélyes keretek között leplezték le. A rövid ideig a település főtere fölé magasodó szobor talapzatán egy tábla állt, amelyen az AMLO kezdőbetűivel is ismert Lopez Obrador neve és hivatali évei szerepeltek: 2018-2024.

A szobor tündöklése két nappal azután, hogy bemutatták a nagyközönségnek, szomorú véget ért. A közösségi médiában az új év első napján megosztott fotókon a szobor a földön fekszik, a feje hiányzik. Senki sem vállalta a felelősséget azért, amit a Mexikó középső részén fekvő állam ügyészsége "nyilvánvalóan vandalizmusnak" nevezett.



Az azonban nem világos, hogy a feltételezett vandálok büntetésre számíthatnak-e. Az ügyészség közölte, hogy még hivatalos feljelentést kell tenni ahhoz, hogy vizsgálatot indíthassanak az eset ügyében. Maga a mexikói elnök állítólag nem helyeselte a szobrot.

Statue of comrade AMLO @lopezobrador_ didn't even last a week. #Atlacomulco #Mexico



How it started / How it's going pic.twitter.com/QpQ5HztNJE