Koronavírus-járvány: a flurona első esetét jelentették Izraelben

A Covid-19 és az influenza potenciálisan veszélyes kombinációjának első esetét fedezték fel egy fiatal, terhes, nem oltott nőnél Izraelben.



A hibrid állapotot a Petah Tikva-i Rabin Orvosi Központban diagnosztizálták a hét elején, amikor a nőnél megindult a szülés.



"Azonnal diagnosztizálták nála az influenzát és a koronavírust, amint megérkezett. Mindkét teszt pozitív lett, még azután is, hogy újra ellenőriztük" - mondta a kórház nőgyógyászati osztályának vezetője, Arnon Vizhnitser professzor, akit a Yedioth Ahronoth című lap idézett, amely elsőként számolt be a kettős fertőzéses esetről.



Hozzátette, hogy a betegnek enyhe tünetei voltak, és hogy az influenza és a Covid tulajdonképpen ugyanaz a betegség, mert mindkettő a felső légutakat támadja meg. A nőt csütörtökön hazaengedték a kórházból.



"Egyre több terhes nőt látunk influenzával. Mindenképpen nagy kihívás egy olyan nővel foglalkozni, aki szüléskor lázzal érkezik, és nem tudjuk, hogy koronavírusról vagy influenzáról van-e szó, ezért egyformán utalunk rájuk, hiszen a legtöbb esetben a betegség légzőszervi eredetű" - mondta Vizhnitser.



Az újság szerint az egészségügyi minisztérium vizsgálja az esetet, hogy kiderüljön, a két vírus kombinációja okozhat-e súlyosabb megbetegedést.



Eközben az izraeli járványügyi központ a közelmúltban az influenzás megbetegedések ugrásszerű növekedéséről számolt be, ami arra késztette az egészségügyi minisztériumot, hogy figyelmeztessen, hogy a vírus "súlyos betegségeket, például tüdőgyulladást, különböző légúti fertőzéseket, szívizomgyulladást és akár halált is okozhat".



Felszólította "a lakosság minden 6 hónapos és idősebb tagját", hogy oltassa be magát influenza ellen, hozzátéve, hogy az influenza elleni védőoltás a Covid-19 oltás mellett is beadható.



A tudósok világszerte vizsgálják a különböző vírusok és a Covid variánsok kombinációinak lehetséges kockázatait. Paul Burton, a Moderna vezető orvosigazgatója a múlt hónapban arra figyelmeztetett, hogy a Delta és Omicron Covid-19 variánsok kombinációja egy új, veszélyesebb törzset hozhat létre.