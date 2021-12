USA

Elhunyt a legendás amerikai elitalakulat alapítója

Nyolcvanegy éves korában, december 25-én elhunyt Richard Marcinko, az amerikai haditengerészet legendássá vált elitalakulata, a SEAL Team Six alapítója és első parancsnoka - közölte az amerikai sajtó a fiára, valamint az alakulattal foglalkozó múzeumra hivatkozva.



A Seal Team Six hajtotta végre 2011-ben az Oszama bin Laden elleni rajtaütést.



Richard Marcinko a vietnámi háború veteránja, az alakulat első három évében ő volt a parancsnok. Megosztó személyiség volt, a közvetlen és durva vezetési stílusa nagy sikereket hozott, ám sok konfliktust szült feletteseivel. Később létrehozta a Red Cell nevű egységet, ami az amerikai katonai- és hírszerzési helyszínek biztonságát tesztelte.



Több könyvet is írt, Rogue Warrior című önéletrajza több millió példányban kelt el.