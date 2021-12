Koronavírus-járvány

Bennett: Izraelben soha nem látott fertőzési "vihar" közeledik

Soha nem látott mértékű fertőzési vihar közeledik Izraelben a koronavírus-járvány ötödik hullámával - fogalmazott Naftali Bennett miniszterelnök a Kan közszolgálati rádiónak kedd reggel adott interjújában.



"Nagyon nagy mértékű fertőzésnek leszünk kitéve, olyannak, amilyent még nem tapasztaltunk Izraelben. Egy pillanattal vagyunk a fertőzésfergeteg előtt. Meg fog történni, nem tudjuk megakadályozni" - mondta az izraeli miniszterelnök.



"Azt tehetjük, hogy "golyóálló mellényt" adunk, védelmet nyújtunk minden embernek, hogy legalább ő és a családja védett legyen" - mondta Bennett az oltásokra utalva.



Izraelben az új fertőzöttek napi száma továbbra is rohamosan emelkedik, hétfőn elérte a 2952-t, amely csaknem 3 hónapja a legmagasabb szám. A mintegy 126 500 elvégzett teszt 2,35 százaléka bizonyult pozitívnak.



Az R fertőzési együttható jelenleg 1,47, ami a járvány rohamos terjedését jelzi, ugyanis száz fertőzött 147 embernek adja át a vírust. A járvány megjelenése óta a 9,4 millió lakosú országban 1 369 417 fertőzöttet regisztráltak a hatóságok az egészségügyi minisztérium adatai szerint. Jelenleg Izraelben 15 487 aktív fertőzöttet tartanak nyilván, többségük tünetmentes, vagy nagyon enyhe tünetei vannak.



Az izraeli kórházakban ápolt Covid-betegek száma jelenleg 137. Közülük 85-en vannak súlyos állapotban, és 38-an szorulnak lélegeztetőgép segítségére. A súlyos betegek közel 86 százaléka egyáltalán nem kapott védőoltást, s körükben a 60 évnél fiatalabbak között a beoltatlanok aránya 96 százalék.



Mivel már bejutott az országba, és a helyi közösségekben terjed a koronavírus új, sokkal fertőzőbb omikron változata, jelentősen csökkentették azoknak az országoknak a körét, ahová izraeliek nem utazhatnak, Magyarország továbbra is a tiltólistán szerepel.



Az egészségügyi minisztérium adatai szerint Magyarországról az utóbbi hónapban 16 747-en léptek be Izraelbe, közülük 201-en fertőzöttnek bizonyultak a repülőtéren, vagy a háromnapos karantén után elvégzett második, kötelező PCR tesztelésen. Ez a beutazók 1,2 százalékát jelenti.



Izraelben tavaly december vége óta 6 524 391, ötévesnél idősebb személyt - az ország lakosságának 70,16 százalékát - oltották be legalább egyszer a Pfizer/BioNTech vakcinájával. 4 208 300-an, a lakosság 45,25 százaléka már három oltást kapott.



A SARS-CoV-2 vírus okozta betegségben tavaly február óta 8242-en, az utóbbi hét napban ketten haltak meg Izraelben.