Koronavírus-járvány

Egészségügyi miniszter: Zágráb nem elégedett az oltakozás ütemével

Horvátországban éppen egy évvel ezelőtt adták be az első védőoltásokat. Az elvárások nagyok voltak, az érdeklődés azonban elmaradt. 2021.12.27 15:12 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A horvát kormány nem elégedett koronavírus elleni védőoltások beadásának ütemével - jelentette ki Vili Beros egészségügyi miniszter hétfőn.



"Gyermekként mindannyian kaptunk oltást, és nem tettünk fel kérdéseket" - mondta a miniszter, hozzátéve: az elmúlt száz év egyik legnagyobb járványa zajlik, az emberek pedig nem akarják kihasználni azokat az előnyöket, amelyeket a tudomány és az orvosi szakma kínál számunkra. "Ez felfoghatatlan számomra" - jelentette ki.



A Jutarnji List című napilap hétfőn arra emlékeztetett, hogy Horvátországban éppen egy évvel ezelőtt adták be az első védőoltásokat. Az elvárások nagyok voltak, az érdeklődés azonban elmaradt. A lakosságnak mindössze 51,7 százaléka vette fel mindkét vakcinát. Ezzel Horvátország jóval az európai uniós átlag alatt teljesített. A helyzet csak Szlovákiában, Romániában és Bulgáriában rosszabb - írta a lap.



A valamivel több mint négymilliós országban az elmúlt 24 órában 560 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, és a vírus okozta Covid-19 betegségben ötvenen hunytak el. Kórházban 1872 beteget ápolnak, közülük 247-an vannak lélegeztetőgépen. Horvátországban eddig 2 251 603-en kaptak védőoltást, közülük 2 119 974-en már a második adagot is felvették.



A szomszédos Szlovéniában hétfőre 698 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, és a fertőzés következtében kilenc beteg halt meg. Kórházban 592 beteget ápolnak, közülük 201-en vannak intenzív osztályon. A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 1 247 940-en kaptak védőoltást, közülük 1 186 536-an már a második adagot is felvették.



Bár Szlovéniában csökken a napi új fertőzöttek száma, a szakértők arra számítanak, hogy az omikron variáns megjelenése januárban újabb, ötödik hullámot hozhat magával.



Az ünnepek miatt mind Horvátországban, mind Szlovéniában kevesebb tesztet végeztek a hétvégén, mint a hétköznapokon szoktak.